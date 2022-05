El PP de Alberto Núñez Feijóo no cambiará la sede nacional del partido y continuará en la actual que tiene en la calle Génova de Madrid. Se corrige de esta forma la intención que tenía el ex presidente de la formación, Pablo Casado, de cambiar la sede para intentar pasar página, de forma simbólica, a un largo pasado ensombrecido por la corrupción. «Los edificios no tienen culpa de nada y la intención es seguir aquí, en este edificio», ha defendido este lunes el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

«La sede del PP es propiedad de sus afiliados y los edificios no tienen la culpa de nada», ha asegurado el también consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía tras el comité de dirección del PP. Bendodo ha sido preguntado sobre el contrato que los populares habían firmado con una consultora para que les buscara nueva sede. El dirigente popular ha argumentado que el contrato administrativo que la anterior dirección de Pablo Casado inició para proceder a la venta «se resolverá en su momento», con lo que finalmente el PP no dejará su emblemática sede en el centro de Madrid.

Alberto Núñez Feijóo ya dejó claro en abril que la venta de la sede nacional de Génova no era su prioridad y que «si se hace una operación será por necesidad de financiación o tesorería, no por otra cuestión».

En febrero de 2021, Casado anunció la intención de que el PP trasladara su sede nacional para tratar de desvincularse de episodios de corrupción del pasado. «No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales», aseguró tras una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Lo hizo justo tras conocer la debacle del PP en las elecciones catalanas y la misma semana que arrancaba en la Audiencia Nacional el juicio por el presunto pago de las reformas de la sede con dinero negro. En octubre de ese mismo año, la Audiencia Nacional condenó al ex tesorero Luis Bárcenas a dos años de cárcel y al PP como responsable civil por pagar las obras de Génova con la caja B.