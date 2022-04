Alberto Núñez Feijóo ha propuesto al consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, mano derecha de Juanma Moreno, para ser coordinador general en la nueva estructura ejecutiva del PP. «La idea es fortalecer el equipo con una persona que sirva de enlace con las vicesecretarías, que colabore activamente con la secretaria general, y que aporte al proyecto experiencia orgánica, institucional y de gestión», ha informado el equipo de Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y candidato único a presidir el PP en el XX Congreso que celebran los populares este 1 y 2 de abril en Sevilla.

Elías Bendodo compatibilizará esta labor en la dirección nacional con las que viene ejerciendo en la política andaluza. «Con experiencia en la política local (concejal), provincial (presidente de la Diputación de Málaga) y autonómica (consejero de Presidencia, Administración Pública en Interior en la Junta de Andalucía), Bendodo tendrá la oportunidad de seguir sirviendo a su partido y a su país desde la política nacional como nuevo coordinador general del Partido Popular», señala el comunicado, que también ha sido distribuido por el PP andaluz.

De esta manera, se recupera una figura, la de coordinador general, que dará más protección a la secretaria general, algo que no se daba en la etapa de Pablo Casado y su número dos, Teodoro García Egea, que se encontraba más expuesto. Ahora, la nueva secretaria general, Cuca Gamarra, actual portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados, contará con la figura de Bendodo en ese sentido.

Entran juntos

Precisamente, el presidente de la Xunta de Galicia y próximo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado al Palacio de Congreso de Sevilla acompañado del presidente de la Junta y de los populares andaluces, Juanma Moreno. Y el anuncio de Bendodo se ha producido poco después. De hecho, tras ello, el propio Feijóo, junto a Gamarra y el nuevo coordinador general han entrado en el Plenario, siendo recibidos por un gran aplauso de los compromisarios en una de las imágenes del día de esta primera y principal jornada del cónclave. En ese momento, estaba interviniendo la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, en la ronda de dirigentes territoriales.

Bajo el lema ‘Lo haremos bien’, el XX Congreso del PP ha arrancado buscando esa foto de «unidad» y de comienzo de una «nueva etapa» después de la profunda crisis que ha terminado con el liderazgo de Pablo Casado, quien también tomará la palabra ante el Plenario.

En el auditorio del Palacio de Congreso, asistiendo al acto, se encuentra también Fátima Báñez, ex ministra de Trabajo en el Gobierno de Mariano Rajoy y llamada a ser una voz autorizada en el nuevo PP, si bien finalmente no ha sido la elegida -no tiene escaño- para ocupar la secretaría general.