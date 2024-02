El PP se personará «por higiene democrática» en la causa judicial de la trama del ayudante de Ábalos

El PP se personará en el caso Koldo «en defensa de la higiene democrática y la ejemplaridad de la política». Se trata de la primera decisión que toman los populares después de que Koldo García, ayudante del ex ministro socialista José Luis Abalos, fuese detenido por presuntamente cobrar comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas en medio de la crisis por la pandemia del Covid.

«El PP aplicará en este asunto un criterio igual de estricto con el PSOE que el que protagonizó Ábalos en la moción de censura de 2018 contra el PP en defensa de la higiene democrática y la ejemplaridad de la política. Y uno muy similar cuando surgían mínimas dudas al que mantuvieron los socialistas contra dirigentes de nuestro partido», sostienen fuentes internas de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

Los populares lanzan también el siguiente mensaje a los socialistas: «Que no esperen la más mínima condescendencia por parte del PP. La trama es indecente en lo político y añade un punto sórdido al PSOE del Tito Berni y, ahora, del caso Ábalos». Además, se reafirman en pedir la dimisión del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Consideran que el todavía diputado socialista está ligado a la trama corrupta del que fuera su ayudante, Koldo García, por lo que se refieren a este asunto como el caso Ábalos.

Además, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha convocado de urgencia una reunión de coordinación y seguimiento del caso Koldo con carácter de urgencia. A esta reunión han asistido el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo; el vicesecretario de Cultura y portavoz del partido, Borja Sémper, así como los portavoces en el Congreso y en el Senado, Miguel Tellado y Alicia García, respectivamente.

«No cabe el silencio»

Alberto Núñez Feijóo criticó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «guardar silencio» tras la detención del que fuera ayudante de Ábalos en el Ministerio de Transportes. «Sánchez guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes les pedimos explicaciones en la trama de mordidas del asesor para todo de los hombres clave del partido y del Gobierno», aseguró el líder del PP en alusión del caso Koldo.

El líder de los populares afeó al jefe del Ejecutivo que señale «a todo el mundo por casos archivados» y, sin embargo, «se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima» por el caso de las presuntas mordidas en las compras de mascarillas y material sanitario durante los peores momentos de la pandemia.

Feijóo incidió en la gravedad de esta situación porque hay «varios ministerios implicados, el que paga, el que encarga y el que se lucra». «No cabe el silencio», reiteró el ex presidente de la Xunta de Galicia, que expresó que «en cualquier Gobierno serio el presidente debería dar una rueda de prensa».

El presidente del PP también recriminó a Sánchez que rebajase «las penas de malversación» y que eliminase el delito de sedición. «El que quiere amnistiar la corrupción es el mismo que no da ni media explicación en casos como tito Berni y Koldo y sus negocios turbios», esgrimió Alberto Núñez Feijóo en alusión al dirigente socialista.

En este sentido, Feijóo se preguntó qué opinan «los ministros de sanidad de aquel entonces», es decir, Salvador Illa y Carolina Darias. Además, exigió explicaciones a «los ministros que compraron aquellas mascarillas», en alusión a Ábalos y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Se negó a declarar

Koldo García, uno de los presuntos beneficiados por las mordidas, se negó a hablar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, acogiéndose así a su derecho a no declarar. No fue el único. También se negaron a declarar el hermano del que fuera ayudante de Ábalos, Joseba García, y Víctor de Aldama, presidente del Zamora C.F., así como el resto de los 14 detenidos que pasaron a disposición judicial este jueves ante el Juzgado Central de Instrucción Número 2.

La Fiscalía no solicitó prisión para los detenidos, por lo que todos quedaron en libertad después de haber sido puestos a disposición del juez. Quedaron libres con medidas cautelares. Entre esas medidas está la de comparecer de forma periódica en el juzgado y además, se les retirará su pasaporte.