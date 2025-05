El PP acusa a Aagesen de «conflicto de intereses» por los contratos a su hermano revelados por OKDIARIO

El Partido Popular ha acusado este lunes a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, de «conflictos de intereses» por los contratos que recibe del Gobierno y firma su propio hermano mayo, Harald Aagesen, como representante legal de la empresa adjudicataria, como ha revelado OKDIARIO.

En una comparecencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la Comisión de Transición Ecológica del Senado, el parlamentario del PP Fernando Martínez-Maíllo, ha pedido explicaciones al número dos de Aagesen por las informaciones publicaciones por este periódico. Maíllo ha citado en concreto el contrato de 114.000 euros que el Cedex, organismo que depende funcionalmente de su propio Ministerio, ha otorgado a la empresa Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica, SLU, un expediente que firma como contratista beneficiario el propio hermano de la ministra, en calidad de representante legal de esta compañía, donde ejerce de «director de ventas», según su currículum.

«Hay una cosa que se llama incompatibilidades, y conflicto de intereses y son los que usted tiene y la vicepresidenta, con su familia, y son las cuestiones a los que usted tiene que responder. No puedo sustraerme la actualidad que representa su responsabilidad en la adjudicación a la familia de la vicepresidenta de una serie de contratos que hoy pueden estar investigados», ha señalado el senador del PP en su pregunta a Morán.

Después de que el secretario de Estado esquivara la cuestión, Maíllo le ha insistido con ello: «Sigo haciendo la misma pregunta: ¿qué tiene usted que decir en relación con el Cedex, usted es vicepresidente de ese organismo y ha adjudicado una serie de contratos a su vicepresidenta?», ha planteado el senador del PP, refiriéndose al negocio familiar de Aagaesen.

«Usted es vicepresidente (del Cedex), tiene algo que decir. Tiene alguna responsabilidad. Si no lo dice aquí, lo tendrá que decir en otros ámbitos, le doy la oportunidad de hacerlo», ha lanzado Maíllo a Morán.

El número dos de Aagesen, al verse acorralado, se ha limitado a esgrimir lo siguiente: «Quien presenta sus solicitudes (…) tiene el mismo tratamiento que cualquier que otro. No hay diferencia. Bueno, como veo que tenía usted con conclusiones ya predeterminadas, yo creo que no merece la pena que sigamos en esta conversación, que en ningún momento ha sido conversación. He venido a escucharle a usted, un mitin, me parece», ha afirmado Morán, negando trato de favor por parte del Gobierno al hermano mayor de la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, y sin dar explicaciones sobre estos contratos.

