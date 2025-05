Harald Aagesen, el hermano mayor de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, firma personalmente los contratos que el mismo Ejecutivo que ella integra adjudica a su empresa de instrumentación acústica.

Así lo revela la documentación oficial -a la que ha accedido OKDIARIO- sobre un contrato otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), a la empresa Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU por importe de 114.466 euros, impuestos incluidos. La adjudicación fue el 14 de febrero de 2025 y se formalizó el pasado 27 de marzo.

Sin embargo, cabe reseñar que el Ejecutivo ha tratado de ocultar que era el hermano de Sara Aagesen quien firmaba la recepción del contrato público en nombre de la empresa Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU, ya que en el acta de formalización de dicho contrato aparece tachado tanto el nombre de Harald Aagesen como su DNI.

Es más, el Gobierno incluso tapó el Código Seguro de Verificación (CSV) para impedir que cualquiera pudiera comprobar la autenticidad del documento e identificar el nombre del hermano de la vicepresidenta tercera del Gobierno. Como responsable del Cedex en la firma del contrato figura su directora, Áurea Perucho Martínez.

En la documentación oficial que publica hoy OKDIARIO puede verse cómo Harald Aagesen, hermano mayor de la ministra, firma el contrato que recibe del Gobierno «actuando en nombre y representación de Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU, NIF: B83206573 con domicilio social en C/ Teide, 5 de San Sebastián de los Reyes en Madrid, según poder otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid D. José Luis Martínez-Gil Calero el día 24 de enero de 2019». «Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente contrato», añade el expediente.

Contrato de Cedex firmado por el hermano de Aagesen como representante de la empresa adjudicataria.

Lo que compromete todavía más a Sara Aagesen -muy señalada por la crisis del gran apagón del 28 de abril- ante un presunto conflicto de intereses, es que el Cedex, organismo que adjudica el contrato, si bien está adscrito al Ministerio de Transportes, también depende funcionalmente del Ministerio de Transición Ecológica que dirige la propia hermana del firmante como «contratista», y por tanto, beneficiario.

De hecho, el logotipo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica aparece en la hoja de formalización del contrato suscrito por el hermano de la ministra para asumir el encargo de provisión de «equipos de adquisición y gestión de datos». Este lote forma parte junto a otro de un contrato denominado Suministro de equipos de adquisición de datos y comunicación y material de instrumentación. La duración máxima de ejecución son 8 meses a contar desde el día 8 de abril de 2025.

Según reza en este expediente, la oferta de Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU es la única que manejó el Cedex para el citado lote, que incluye «el suministro de una serie de equipos y programas, así como su puesta en marcha, que tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Estudios del Transporte, siendo los técnicos del Cedex los que se encarguen posteriormente de su instalación en la ubicación estimada», recogen los pliegos.

«Único licitador»

La adjudicación del contrato, dice el Gobierno, se realizó «utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio», aunque el Ejecutivo admite que la empresa del hermano de la vicepresidenta tercera de Pedro Sánchez «ha sido el único licitador que ha concurrido a esta licitación, obteniendo una puntuación de 100 puntos».

Dentro del seguimiento de tramos experimentales de carreteras -señala el Gobierno- que está llevando a cabo el Cedex, una parte importante es «la monitorización en tiempo real de las capas del firme de estos tramos mediante instrumentación». «Esta instrumentación requiere la colocación de sensores en las capas de firme a estudiar, equipos para la adquisición y comunicación de los datos que proporcionan estos sensores y dispositivos meteorológicos para correlacionarlos con estos», señala el Ejecutivo en la memoria justificativa.

El Cedex es un organismo público aplicado a la ingeniería civil, la edificación y el medio ambiente que proporciona apoyo multidisciplinar en las tecnologías de la ingeniería civil, la edificación y el medio ambiente, y asiste tanto a las administraciones e instituciones públicas como a empresas privadas.

Cerca de tres millones

Este periódico ha revelado que la sociedad de origen danés y capital británico Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU, donde Harald Aagesen es director de ventas, ha obtenido ya bajo mandato del Ejecutivo de Pedro Sánchez contratos públicos por cerca de tres millones de euros.

A raíz de estas informaciones de OKDIARIO y a pregunta del PP en el Senado, Sara Aagesen manifestó que las concesiones públicas realizadas por el Gobierno central a empresas relacionadas con su familia -la startup verde Te Consulting House 4 Plus SL de su marido y donde trabaja otro hermano también es beneficiaria- no guardan relación con su competencia ministerial. «Para que quede claro, mi familia no ha recibido ninguna ayuda del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», sentenció en sede parlamentaria.