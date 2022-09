Macarena Olona ha vuelto, pero no de cualquier manera. La ex secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados ha cargado duramente contra la cúpula del que fuera su partido al afirmar que «hoy compruebo como algunos se apenan de que no tenga un cáncer».

Olona ha cambiado. Sus días de pena durante los cuales recorrió el camino de Santiago para reflexionar sobre su futuro ya son agua pasada. La que fuera uno de los pesos pesados de Vox está experimentando un proceso de renacimiento a través de las giras que está llevando a cabo en diferentes provincias de España y donde está recibiendo una acogida inédita únicamente vista en líderes como Santiago Abascal.

Asimismo, la ex diputada se ha preguntado si algunos vieron su enfermedad como la excusa perfecta para sacarla de primera línea política, después de las reacciones que el partido ha tenido en estos días. Además, ha añadido que hay un desprecio generalizado hacia las mujeres políticas y que es una tendencia que puede verse en el resto de la política española».

En este sentido, Olona ha revelado, durante una rueda de prensa en la Universidad de Murcia, su pena por no haber podido mantener una reunión con Santiago Abascal y que esa reunión no la conoció el presidente de Vox a través de las redes sociales, sino que ya se lo había comunicado a finales del mes de julio cuando abandonó la política. «Lo que conocimos fue cómo la cúpula de Vox cerró la posibilidad de seguir caminando juntos, que es lo que yo había anunciado a través de mis redes sociales por Andalucía y por España».

Ahora bien, Olona ha anunciado que no se rinde y que a pesar de que Vox haya dicho que definitivamente este es el final del camino, ha remarcado que no lo es. «Es lo que decidió la cúpula del partido, no las bases. No, esto es sólo el principio». También ha añadido que a día de hoy si no está en Vox «no es por su voluntad».

En cuanto a su vuelta a la política, Olona ha anunciado que no va a formar ningún nuevo partido político por ahora, ni tampoco se va a integrar en uno ya existente. Sin embargo, ha incidido en que no lo hará en estos momentos porque «fragmentaria aún más el tablero político», pero no aclarando si lo hará en el futuro.