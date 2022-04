El Congreso de los Diputados ha vivido este jueves un tenso momento durante el debate para la elección de los diputados que formarán parte de la Comisión de Secretos Oficiales. Muy crítica, la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, ha reprochado a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, la reforma del reglamento que ha permitido a Bildu entrar por primera vez en el órgano que da acceso a la información confidencial del Estado.

«Este Gobierno ya ni pretende mantenerse en La Moncloa, su única aspiración es superar la siguiente votación», ha lamentado Olona. A continuación, ha dirigido sus críticas a Batet: «Y si es así es porque tenemos aquí a la Dolores Delgado del Congreso, su presidenta, que no pierde oportunidad de prostituir esta Cámara, como hizo con los juramentos inconstitucionales, con la reforma laboral hurtada a través de un fraude procesal, con el intento de mantener al diputado condenado pateador de policías y como vuelve hacer rindiendo por completo esta Cámara, aniquilando la separación de poderes y secuestrando el Congreso como hizo en los inicios de la pandemia, ya determinado por el Tribunal Constitucional», ha clamado.

Desde la tribuna del Congreso, la diputada de Vox ha proseguido sus críticas «Usted ha quedado en la historia del Constitucionalismo español como la catedrática de Derecho Constitucional que vulneró todos nuestros derechos», ha concluido.

Finalizada la intervención, Batet ha respondido reclamando a Olona «decoro y educación parlamentaria».

«Señora Olona, si no ha encontrado suficiente motivación para hacer una intervención que respete a esta Cámara y el decoro y la educación parlamentaria, al menos podría haber tenido a bien un mínimo de elegancia y no dirigirse precisamente a la única persona que no puede entrar en debate en el Pleno en el Congreso de los Diputados», ha aseverado.