Un nuevo incendio intencionado entre Zamora y Orense obliga a confinar la población de Castromil

El fuego ha vuelto a poner en riesgo las provincias de Zamora y Orense, en esta ocasión por un incendio forestal de carácter presuntamente intencionado que ha obligado a confinar la población de Castromil, que reparte su casco urbano entre las dos provincias. Los medios de extinción han conseguido proteger las viviendas y los bienes de los vecinos de Castromil durante la tarde de este sábado. Los bomberos luchan contra las llamas del incendio declarado por la mañana en la localidad.

Fernando Prada, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, ha asegurado que tanto el incendio de este sábado como otro declarado el viernes en la misma localidad fronteriza entre Zamora y Orense son ambos «incendios presuntamente intencionados que ponen en grave peligro a los ciudadanos y a sus bienes».

Castromil sigue confinada, aunque la rápida movilización de medios del operativo de extinción coordinado por la Junta de Castilla y León, entre ellos 14 medios aéreos, ha permitido proteger a los ciudadanos y a sus viviendas, según ha señalado Prada.

Las labores de extinción continúan para intentar controlar el incendio, que no es una reactivación del declarado el viernes sino que se trata de otro distinto en esta misma localidad fronteriza con Ourense, Zamora y Portugal, según señalo el delegado territorial de la Junta en Zamora.