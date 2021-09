La ministra de Igualdad y diputada de Unidas Podemos, Irene Montero, ha afirmado este jueves en un acto institucional en el Congreso de los Diputados por el 90 aniversario del voto femenino que los «mayores avances» en esta materia se han dado con ella en el Gobierno tras los protagonizados en la II República por Clara Campoamor y Dolores Ibárruri Pasionaria. Los comunistas, con Pablo Iglesias y Montero a la cabeza, volvieron al Ejecutivo en 2020 después de 80 años.

En la inauguración de las jornadas conmemorativas del 90 Aniversario del voto femenino organizadas en la Cámara Baja y acompañada por la presidenta de la Cámara, la socialista Mertixell Batet, Montero ha manifestado: «Los derechos de las mujeres, la agenda feminista es el corazón de la democracia. Los mayores avances de este país se han producido siempre que las mujeres hemos sido parte real de la construcción colectiva. Sucedió durante la II República, como sucede hoy».

Sin embargo, Irene Montero ha omitido, por ejemplo, que la primera mujer presidenta del Congreso fue Luisa Fernanda Rudi (2000-2004), bajo el Gobierno de José María Aznar (PP), o que la primera mujer presidenta del Senado fue Esperanza Aguirre, entre 1999 y 2002, también con los populares en el Ejecutivo. También Ana Palacio, del PP, fue la primera mujer nombrada jefa de la diplomacia española, es decir, ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España de 2002 a 2004.

Montero y Batet en el homenaje a Clara Campoamor en el Congreso. (Foto: EP)

La titular de Igualdad ha aprovechado la inauguración de estas jornadas, en las que no ha estado Vox, para marcarse un mitin. Ha tenido tiempo para homenajear a la líder comunista Pasionaria, a la diputada socialista María d la O Lejárraga, al movimiento 8-M, a los ateneos republicanos o a las «mujeres que no se resignaron al cómodo papel de ángel del hogar». También ha pedido la derogación de las «reformas laborales que han empobrecido a la mayoría social», ha prometido una ley de familias y, por supuesto, no ha faltado su ataque implícito a Vox, que no ha asistido a este acto.

«Insultos machistas»

Montero ha arremetido contra quienes, según ella, «niegan los derechos de la mitad de la población en un intento por devolvernos al pasado» y ha recordado entre líneas el episodio de la semana pasada cuando el diputado de Vox José María Sánchez García fue expulsado del hemiciclo tras llamar «bruja» (calificativo que luego retiró) a la interviniente socialista Laura Berja, portavoz de Igualdad. «Hoy no peleamos el voto, pero sí la plena participación y la representación en igualdad en todos los ámbitos de la vida de este país, exponiéndonos a insultos machistas incluso en esta Cámara», ha enfatizado. En cambio, no ha recordado los insultos, en discurso de marcado tono machista, que su compañero Pablo Iglesias dedicó a la diputada de Vox María Ruiz, llamándola «parásito» y «miserable».

«Clara Campoamor defendió que la república no podía ser sin todas las mujeres que habían luchado por construir república, es decir, democracia en un país sumido en el caciquismo, la falta de derechos y la corrupción», ha dicho Montero este jueves. «Mi compromiso es consolidar una nueva generación de derechos feministas tan imprescindibles hoy como lo fueron entonces», ha añadido. «La memoria es nuestra mejor herramienta de futuro», ha sentenciado.