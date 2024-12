Más de 200 guardias civiles, políticos y fiscales, con De los Cobos en una emotiva comida de jubilación

En un ambiente cargado de emociones, este martes se celebró una comida en honor a Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, con motivo de su jubilación tras décadas de servicio en el cuerpo y tras los continuos intentos de desprecio por parte del Ministerio del Interior en tiempos de Fernando Grande-Marlaska. El acto, que tuvo lugar en el conocido restaurante de Madrid Lar de Domingo, el alto cargo de la Benemérita reunió a compañeros de la Guardia Civil, representantes del mundo político y judicial, así como familiares y amigos cercanos.

Entre los asistentes destacaron altos mandos de la Guardia Civil, fiscales como los cuatro representantes del Ministerio Público en el juicio del procés independentista catalán (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal –ex fiscal general del Estado–, Jaime Moreno y Fidel Cadena) y magistrados, además de figuras políticas como Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior; Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; o, entre otros, Adolfo Suárez Illana, ex diputado del Partido Popular e hijo del ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez. También se han dejado ver personalidades de la diplomacia como Inocencio Checho Arias, ex secretario de Estado de Cooperación y ex embajador de España ante las Naciones Unidas, y de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Todos unidos para rendir homenaje al coronel por su trayectoria profesional intachable. La comida en el restaurante Lar de Domingo ha arrancado pasadas las cuatro de la tarde porque antes se han desarrollado sentidas intervenciones. Unos discursos de sus personas más cercanas que han subrayado su compromiso, su sentido de Estado, su integridad y el sentido del deber que han caracterizado la carrera de Pérez de los Cobos. Se trata de un protagonista de primer orden de relevantes actuaciones en el ámbito de la seguridad pública y la defensa de la legalidad.

Entre otros puntos, fue jefe del operativo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para intervenir ante la organización del referéndum ilegal de independencia de Cataluña de 2017. Posteriormente, fue, de abril de 2018 a mayo de 2020, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. No obstante, el PSOE de Pedro Sánchez le destituyó irregularmente, según el Tribunal Supremo. Fue una represalia por su decisión de cumplir la orden de la juez que investigaba el caso del 8M de no informar a los superiores sobre los detalles del caso, teniendo en cuenta que la Guardia Civil actuaba como Policía Judicial.

Este martes, 350 personas de todo tipo de procedencia han agradecido a Pérez de los Cobos su trayectoria. Durante horas han recordado anécdotas personales y el legado que deja tras varias décadas de servicio. Se trata de todo un referente para las nuevas generaciones del cuerpo. Pérez de los Cobos ha mostrado su agradecimiento por tantas muestras de cariño recibidas. La comida se desarrolló en un tono distendido, aunque no faltaron momentos de solemnidad como cuando se lazaron gritos de «¡Viva España!» y «¡Viva la Guardia Civil!».

Victorias judiciales

La Justicia, una vez tras otra, le ha dado la razón por la persecución que Marlaska ha llevado contra él. La última vez fue el Supremo en noviembre, cuando anuló nuevamente un nombramiento dentro de la Guardia Civil que le perjudicaba por tener él más méritos. Era el ascenso a general de brigada del Instituto Armado del coronel David Blanes. Se trata del cuarto caso después de que, el pasado mes de junio, dejase sin efecto otras tres designaciones.

En esa resolución, ponencia de la magistrada Pilar Teso, el Supremo se remite a lo que declararon en los anteriores nombramientos, que también fueron anulados. Los argumentos de Pérez de los Cobos «en los expresados recursos, a tenor del contenido del escrito de demanda, coincide en lo sustancial con el empleado en los otros». En junio, el Alto Tribunal estimó parcialmente sus recursos contra los reales decretos de nombramiento de tres generales del Instituto Armado y los anuló por segunda vez, después de que el Gobierno volviera a aprobarlos tras ser invalidados ya el año pasado. El Supremo destacó la «ilegalidad en la actuación administrativa impugnada porque carece de la justificación imprescindible».

No obstante, en un último gesto de generosidad, el coronel ha renunciado a la ejecución de las sentencias para no perjudicar a sus compañeros. Ha presentado un escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en el que «comunica que no va a instar la ejecución forzosa de las sentencias dictadas por ese tribunal que anulaban los ascensos de tres coroneles de la Guardia Civil al empleo de general de brigada, solicitando su archivo».

Pérez de los Cobos explicaba que «los tres generales de la Guardia Civil cuyos ascensos han sido anulados por las sentencias dictadas no son en ningún caso responsables del ilegal proceder de la administración» y que no es su intención afectar a la carrera profesional de estos compañeros con «decisiones traumáticas que puedan ser irreversibles». Pérez de los Cobos se retira en las próximas semanas, dejando una profunda huella en el ámbito de la seguridad en España.