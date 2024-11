Lección de Pérez de los Cobos: renuncia a las sentencias ganadas para no perjudicar a sus compañeros

El coronel Diego Pérez de los Cobos ha renunciado a la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo (TS), que el pasado mes de julio anularon los ascensos de tres coroneles de la Guardia Civil y que le daban la razón frente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El objetivo de esta decisión es no perjudicar a sus compañeros de la Benemérita, dado que, de ser aplicadas las sentencias, tres compañeros del coronel tendrían que ser degradados de sus ascensos a general.

El despacho de abogados Milans del Bosch&ITL, que llevan la defensa jurídica del coronel, recalca en una nota de prensa que este mismo viernes Diego Pérez de los Cobos ha presentado un escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el que «comunica que no va a instar la ejecución forzosa de las sentencias dictadas por ese tribunal que anulaban los ascensos de tres coroneles de la Guardia Civil al empleo de general de brigada, solicitando su archivo». Pérez de los Cobos presentó una serie de recursos en los que denunciaba que para estos nombramientos no se había valorado convenientemente su candidatura.

El coronel de la Guardia Civil argumento en su escrito que «los tres generales de la Guardia Civil cuyos ascensos han sido anulados por las sentencias dictadas -Francisco Javier Sánchez, Arturo Prieto y Antonio Rodríguez- no son en ningún caso responsables del ilegal proceder de la administración» y que no es su intención afectar a la carrera profesional de estos compañeros con «decisiones traumáticas que puedan ser irreversibles». Para Pérez de los Cobos, los tres generales de la Guardia Civil cuyos ascensos fueron anulados entonces no son en ningún caso responsables «del ilegal proceder de la Administración».

Por ello, pone en conocimiento del alto tribunal que «no va a instar la ejecución forzosa de las sentencias 1178/2024, de 2 de julio, 1220/2024 y 1221/2004, de 8 de julio, -esta última a expensas del resultado del incidente de imposibilidad legal de ejecución de sentencia planteado por el abogado del Estado- dictadas por esa Sala, a la vez que solicita el archivo de los recursos contencioso-administrativos en los que han sido pronunciadas».

Además, este jueves se conoció otra sentencia del pasado 29 de octubre donde el Supremo anula nuevamente un nombramiento dentro de la Guardia Civil, dejando sin efecto -a instancias de otro recurso de Pérez de los Cobos- el ascenso a general de brigada del Instituto Armado del coronel David Blanes. Se trata del cuarto caso ganado por el coronel contra Fernando Grande-Marlaska.

«Arbitrariedades» de Marlaska

En su escrito, Diego Pérez de los Cobos critica «las arbitrariedades constitutivas de infracciones del ordenamiento jurídico que por parte de los ministerios de Interior y Defensa, y de la Dirección General de la Guardia Civil, se están cometiendo en los procesos de ascenso al empleo de general de brigada de la Guardia Civil a raíz de que en el año 2020 el recurrente fuera cesado en su puesto de jefe de la Comandancia de Madrid», en alusión a los ascensos al empleo de General tras su cese en el año 2020 de su puesto de jefe de la Comandancia de Madrid. «Un cambio radical respecto del proceder que todos los gobiernos –de uno u otro signo político- habían sostenido durante las cuatro últimas décadas», apostilla el escrito.

El coronel de la Guardia Civil, conocido por su actuación en el referéndum ilegal del 1-O, denuncia que se trata de «un cambio radical respecto del proceder que todos los gobiernos -de uno u otro signo político- habían sostenido durante las cuatro últimas décadas».

Además, el bufete de abogados destaca «los éxitos judiciales obtenidos en este litigio al haberse conseguido, tras la anulación del cese del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y su reposición en ese destino, que el Tribunal Supremo haya estimado también los siete recursos presentados en relación con los ascensos a general de brigada en la Guardia Civil».

En concreto, señala que «además, de clarificar las arbitrariedades e ilegalidades que se están cometiendo, ha definido las actuaciones que deben ser corregidas por la Dirección General de la Guardia Civil y los ministerios de Interior y Defensa para no seguir transformando la discrecionalidad en arbitrariedad».

A pesar de esta renuncia a ejecutar las tres sentencias del pasado julio, lo cierto es que el intento de ascenso a general de Diego Pérez de los Cobos ya corría el riesgo de no llevarse a cabo, no solo por los plazos legales de ejecución de sentencias, sino también por la insistencia de Interior en defender la idoneidad de sus candidatos y la cercana jubilación de este alto mando del Instituto Armado.