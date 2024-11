El Supremo da la razón a De los Cobos: anula otro ascenso de Marlaska al que aspiraba el coronel

El Tribunal Supremo vuelve a dar la razón al general Diego Pérez de los Cobos y anula otro nombramiento realizado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tal como ha podido saber OKDIARIO, la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal ha estimado un recurso del alto cargo de la Guardia Civil que fue marginado por el Ejecutivo del PSOE y Sumar cuando se negó, como marca la ley, a informar de un procedimiento judicial abierto al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Se trata de una decisión del Supremo que llega a las puertas de la jubilación de Pérez de los Cobos, que está prevista para diciembre. Es posible que la sentencia no tenga efectos prácticos porque no podrá conseguir la categoría de general. No obstante, a nivel moral es todo un aval al alto cargo de la Benemérita y varapalo a Marlaska, que una vez tras otra ha nombrado a otros candidatos a la hora de hacer ascensos en lugar del denunciante, quien realmente tenía más méritos para esos puestos.

Esta es la octava ocasión en la que el Supremo se pronuncia a favor de Pérez de los Cobos frente a arlaska. Pérez de los Cobos fue cesado en mayo de 2020 como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por no haber informado al Ministerio sobre una investigación judicial relacionada con las manifestaciones del 8-M en vísperas del confinamiento que afectaba al también líder del PSOE en Madrid. La Ley establece que si la Guardia Civil actúa como policía judicial tiene dependencia jerárquica de los jueces y no de los políticos.

Se trata de una decisión, de nuevo, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Pérez de los Cobos impugnaba el decreto de nombramiento de un general de brigada. Ese nombramiento aprobado por el Consejo de Ministros ha sido anulado, al igual que sucedió el pasado junio con las designaciones de otros tres generales.

La sentencia ha sido redactada por la magistrada Pilar Teso –quien fuera candidata del ala izquierdista para presidir el Supremo y el CGPJ–. Recuerda que este recurso forma parte de una serie de impugnaciones de ascensos presentadas por otros coroneles, que deberían recibir el mismo tratamiento. «La argumentación de la parte recurrente en estos recursos coincide en lo esencial con la utilizada en los otros contencioso-administrativos, por lo que, en virtud de la seguridad jurídica, la igualdad en la aplicación de la ley y la coherencia de nuestras resoluciones, debemos reiterar lo que previamente declaramos», afirma la sentencia.

En este caso se anula el nombramiento del coronel David Blanes como general de brigada. El fallo dice que el recurso de Pérez de los Cobos «coincide en lo esencial con el presentado en los otros casos». En junio, el Supremo ya había estimado parcialmente los recursos de Pérez de los Cobos contra los decretos de nombramiento de tres generales del Instituto Armado, anulándolos por segunda vez tras haber sido previamente revocados el año anterior.

La sentencia de junio, a la que el Supremo hace ahora referencia, subrayaba la «ilegalidad de la actuación administrativa impugnada, debido a la falta de justificación imprescindible». Sin embargo, el Tribunal descartó que hubiera desviación de poder por parte del Ministerio del Interior, señalando que no se ejercieron «potestades para fines distintos a los concedidos a la Administración». «Simplemente se han ejercido de manera ilegal por las razones antes expuestas», concluye el fallo.