El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha incorporado a su temario de acceso y ascenso la panoplia de nuevos géneros y orientaciones sexuales. Términos como «antrosexual», «homorromántico», «grisexual», «panromántico», «birromántico» o «pangénero» son algunos de los que deben conocer los agentes, ya que les puede entrar en el examen de conocimientos para acceder a la escala básica o ascender a la escala ejecutiva. Algo que ya ocurre también en Instituciones Penitenciarias.

Si usted no sabe que ser escoliosexual es sentirse atraído por personas no binarias, aquellas que no se reconocen ni como hombre ni como mujer, posiblemente lo tendría difícil para acceder a una plaza en la Policía Nacional. Y más aún, sí se trata de un ascenso a la escala ejecutiva del cuerpo.

Los temarios de la Policía Nacional ya incluyen los nuevos tipos de sexualidad, géneros (37) y orientaciones sexuales (10) que se manejan abiertamente en España.

Según fuentes policiales, los temas 29 y 30 incluyen menciones a la libertad sexual, a los delitos de odio por motivación sexual y a las nuevas realidades y «grupos sociales» que están presentes en la sociedad española. De ahí sale la lista de todos esos nuevos géneros y orientaciones sexuales, tales como:

Polisexual: personas atraídas sexual o románticamente por más de un género.

Omnisexual: sentir atracción sexual por todos los géneros.

Demisexual: no siente atracción sexual primaria -basada en cuestiones físicas- y sólo desarrolla la atracción cuando conocen más en profundidad a la otra persona.

Grisexual: personas con baja atracción sexual que sólo la sienten cuando se cumpla una determinada característica, circunstancia o situación.

Poliamoroso: una relación afectivo-sexual de tres personas simultáneamente.

Intersexual: persona con todo o parte del aparato sexual diferente al de su sexo.

Agénero: persona que no se siente identificada con ninguno de los géneros actuales.

Género fluido: puede sentirse en momentos determinados como un hombre, cambiando a mujer y volviendo al hombre dependiendo del momento.

Pangénero: una persona que se siente identificada con muchos géneros.

Andrógino: mujer y hombre al mismo tiempo.

Intergénero: también conocido como no binario, que no se siente representado por los géneros hombre o mujer.

Sexo no ajustado: igual que lo anterior.

Homorromántico: se siente románticamente atraído hacia un hombre pero no necesariamente de forma sexual.

Birromántico: como el anterior, pero hacia hombres y mujeres, sin necesidad de atracción sexual.

Arromántico: siente atracción sexual hacia otras personas -hombres o mujeres- pero sólo de forma física, sin atracción romántica.

Antrosexual: una persona de orientación sexual tan fluida que no encaja en ninguna otra categoría y que puede mantener relaciones con cualquier otro género.

La ley Montero

Además, el temario de la escala ejecutiva, en su tema 52, también ha incorporado otra novedad: la La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. La conocida como ley del sólo sí es sí, que esta misma semana el Congreso ha aprobado modificar -con el rechazo de Podemos, impulsor de la normativa- para tratar de frenar las reducciones de penas y excarcelaciones de las que se estaban beneficiando agresores sexuales. Ya hay 731 rebajas de penas y más de 70 excarcelados.