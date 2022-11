El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha dejado asesorar por la titular de Igualdad Irene Montero. Lo ha hecho en el recientemente aprobado reglamento que regirá los procesos selectivos y la formación en la Policía Nacional en el que existirá una importante carga de perspectiva de género. Pero es que no es la primera vez que el lenguaje inclusivo de Irene Montero trata de colonizar al cuerpo policial. Hace tan solo unas semanas este departamento incluyó una guía de nuevos términos inclusivos para la jerga policial. Ante todas estas políticas marcadas por la perspectiva de género, OKDIARIO ha contactado con los principales sindicatos policiales para conocer qué piensan sobre estas directrices de género. «Basta de gilipuerteces de género!», dicen sobre ellas.

Las asociaciones sindicales coinciden: el lenguaje inclusivo no es de vital importancia para la acción policial. Algunos van más allá y consideran que no tiene ninguna repercusión policial en su trabajo. «No creo que sea importante para la labor policial», opina la secretaria de igualdad del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Estrella Peña. Sin embargo, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), aseguran que la inserción del lenguaje inclusivo en el cuerpo alude al primer plan de igualdad que se va a implantar en la Policía Nacional.

Pero este lenguaje con perspectiva de género ya está incluido en el reglamento que regirá los procesos selectivos y la formación en la Policía Nacional. Este texto dedica toda una disposición a dejar claro que la Policía Nacional «pondrá en marcha actuaciones para fomentar la sensibilización de la diversidad social» y, para ello, se llevará a cabo un «plan de acción formativa» en estas materias. Así, los candidatos a entrar en el cuerpo también deberán superar pruebas de evaluación sobre estos contenidos feministas. Sin embargo, los sindicatos consultados por OKDIARIO no se muestran afectados porque el lenguaje inclusivo no esté plenamente difuso en todas las escalas policiales. «No hay que hablar en términos de ofender», zanja la secretaria de igualdad de SUP, Marisa Estévez.

Según ha desvelado OKDIARIO, el departamento de Irene Montero ha remitido sus propias recomendaciones al ministro del Interior sobre «lenguaje inclusivo» y sobre el plan de acción formativa en perspectiva de género y diversidad. Dicho asesoramiento ha sido visto con escepticismo desde las organizaciones sindicales. «Lo que tiene que hacer el ministro es preocuparse y mirar más por su Policía, por sus agentes, por su carrera y no dedicarse a hacer política dentro del Cuerpo Nacional de Policía», asevera el portavoz nacional de Jupol, Pablo Pérez.

Asimismo, los representantes sindicales han afeado los intentos de Irene Montero de catalogar a la Policía española como «machista». Una de estas intervenciones ocurrió durante El Programa de Ana Rosa, en el que la propia Montero afeó que se preguntara qué ropa llevaban las víctimas de violencia de género, algo que es incierto según los portavoces sindicales. «La señora ministra de Igualdad no tiene ni idea del trabajo policial, nunca ningún policía o guardia civil preguntamos a la víctima cómo va o cómo deja de ir», explica el portavoz nacional de la Alternativa Sindical de Policía (ASP), Alfredo Perdiguero.