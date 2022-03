Todas las circunstancias de los presos internos en centros penitenciarios españoles son importantes por cuestiones de seguridad, reinserción y correcto cumplimiento de sus condenadas. Hay que atender sus orígenes geográficos, su condición religiosa, su pertenencia a determinadas comunidades y por supuesto su condición sexual. De hecho, ya hay precedentes en los que presos transgénero han ingresado en módulos y centros penitenciarios masculinos o femeninos dependiendo de su condición. Sin embargo, el último giro de tuerca que Marlaska ha dado a la política penitenciaria en cuestión de género ha dejado boquiabiertos a los trabajadores de prisiones, quienes no sólo dudan de la utilidad de un cuestionario al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO sobre sus niveles de conocimiento en materia de identidad de género, sino que han detectado preguntas cuya respuesta puede señalarlos de cara a sus superiores.

La importancia de la cuestión de género es innegable a estas alturas, pero lo que el Ministerio del Interior pretende hacer ahora a través de Instituciones Penitenciarias está mucho más cerca de la ideología que de la lucha por los derechos de las minorías por cuestión de género. Heterosexual, homosexual y bisexual son términos con los que los trabajadores de prisiones ya están más que familiarizados. La transexualidad biológica es otro concepto alcanzado también por las cárceles. Y sí, es la biológica, porque la transexualidad emocional, aquella que no va acompañada por una transición física, sigue siendo una cuestión de seguridad en prisión: por mucho que una persona con órganos femeninos se sienta hombre no puede ingresar en un centro ni un módulo penitenciario masculino por cuestiones de seguridad, para empezar la suya propia.

Ahora los trabajadores penitenciarios, como el resto de la sociedad, se encuentran con nuevas realidades sexuales, como el bigénero, el género fluido y la intersexualidad, y seguro que ése es el espíritu del cuestionario que han recibido trabajadores de una prisión española al que ha tenido acceso este diario. El problema es que junto con preguntas de muy difícil respuesta por su complejidad hemos encontrado otras que no tienen más explicación que la ideología de quién las ha redactado.

¿Un cuerpo equivocado?

Se trata de 20 preguntas cuyo enunciado se responde marcando una de las tres opciones posibles. Y en las que las respuestas son “si”, “no”, o “no sabe”, es donde nos encontramos con la fina frontera entre un calibrador de conocimientos y un averiguador de ideologías. Pregunta 5: “¿Considera que el sexo biológico debe coincidir en todos los casos con el género?” Pregunta 6: ¿Cree que las personas transexuales han nacido en un cuerpo equivocado?” Los trabajadores consultados por OKDIARIO no dan crédito a lo que han leído.

“La formación penitenciaria es una adquisición de conocimientos, no una averiguación de opiniones. Creer o considerar no implica una mayor o menor preparación de un trabajador y es que además da igual lo que un funcionario cree o considere si su trato hacia un interno es acorde a las normas y respetuoso”, explica uno de los funcionarios de prisiones a los que le ha llegado el citado cuestionario.

Pero no son las únicas preguntas que se pueden responder desde el mayor de los desconocimientos en la materia, pero sí desde una convicción moral. Hay que recordar que son cuestionarios realizados a funcionarios públicos, aunque más bien parezcan un filtro ideológico. Pregunta 9: “¿Considera que la orientación sexual y la identidad de género es una elección de cada individuo?” ¿Y si el trabajador responde “sí”, cómo reacciona la institución? ¿Se le forma para que cambie de opinión o se le señala por tenerla?

Según el preámbulo del cuestionario, “la información aportada en esta investigación será confidencial y se utilizará para la elaboración de este estudio”, lo que lleva a preguntarse qué conclusiones se sacarán y si serán sobre el nivel de formación de los trabajadores o sobre sus creencias y opiniones en materia de identidad de género.

“Lo que falta muchas veces en la gestión de una institución como la penitenciaria es sentido común y respeto”, explica un trabajador de prisiones, y lo hace para definir otra de las preguntas del cuestionario, esta vez alejada de la ideología, pero compleja no sólo en su enunciado sino en sus posibles respuestas para personas no familiarizadas con determinada terminología relacionada con la identidad de género.

Pregunta 15: “Indique si la siguiente afirmación es correcta: Una persona transexual que no ha iniciado su proceso de transición, no se ha hormonado, ni se ha cambiado la documentación, la debemos llamar por el nombre que le asignaron al nacer”.

Los trabajadores consultados sobre esta pregunta han coincidido en la respuesta: “primero le llamaremos tal y como aparezca en su ficha y si prefiere que lo hagamos de otra manera en adelante, lo haremos, por una cuestión de respeto y de sentido común”.