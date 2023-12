Maite Pagazaurtundúa: «Mi madre ya vio en 2005 que el PSOE antepondría el poder a la decencia»

«Mi madre ya vio en 2005 que el PSOE antepondría el poder a la decencia». Lo dice Maite Pagazaurtundúa al hilo de los pactos de Pedro Sánchez con Bildu/ETA y los separatistas y el acoso a los jueces y el Estado de Derecho. Por situar a las nuevas generaciones que no saben nada de ETA. Maite Pagazaurtundúa es hermana de Joseba Pagazaurtundúa, asesinado en 2003. Su madre, una madre coraje de verdad, Pilar Ruiz, protagonizó una monumental bronca pública a Patxi López. Le llamó «traidor» al verle sentado negociando con Arnaldo Otegi. «Me dijo que no negociarían con ETA y llevan negociando desde 2000. ¡Traidores!», exclamó. Los contactos ocultos de Jesús Eguiguren con Otegi llevaban produciéndose desde 2000, al tiempo que Zapatero firmaba con el PP el Pacto Antiterrorista.

Aquel grito desgarrado de Pilar Ruiz, votante socialista, retumbó en la conciencia de toda España. En 2005, en el segundo aniversario del asesinato de su hijo y con Zapatero negociando ya con ETA, la madre de Maite Pagazaurtundúa escribió una carta a Patxi López adelantándose 20 años al servilismo que hoy muestran dirigentes y militantes del PSOE justificando sus pactos con Bildu y blanqueando a ETA: «Patxi, harás y dirás cosas que nos helarán la sangre». Y así ha sido.

De tal palo, tal astilla. Maite Pagazaurtundúa es hoy eurodiputada de Ciudadanos y la memoria de su madre, aún viva, y de su hermano asesinado. Esta semana ha acompañado a una comisión del Parlamento Europeo que ha visitado Cataluña para examinar la exclusión del español en las escuelas mientras Pedro Sánchez y Pere Aragonés pactaban una Ley de Plurilingüismo para «proteger» el catalán. «Han quedado estupefactos», dice Maite Pagazaurtundúa.

Pregunta.- A falta de las conclusiones, ¿qué impresiones se han llevado?

Respuesta.- Eran una estonia, un alemán, un polaco y una italiana y han podido constatar cosas que les han resultado muy extrañas. Por ejemplo, que en el 100% de los 2.422 centros educativos con un plan lingüístico aparece el catalán como lengua vehicular y en el 0% aparece el español. Les ha llamado muchísimo la atención que las páginas web de los centros estén sólo en catalán y, en algún caso, en otro idioma, pero nunca en español. Les ha extrañado que todas las comunicaciones orales y escritas a los padres de familias castellanoparlantes sean en catalán. O que, ahora, en Navidad no se utilice el español para cantar villancicos, aunque sí otros idiomas. Han visto un elemento obsesivo de eliminación y borrado del español en las relaciones con los padres, y en tantas cosas, que les han extrañado significativamente. Y les ha llamado la atención sobremanera las cosas que han escuchado de entidades sociales, sindicales e, incluso, educativas sobre el Poder Judicial y la separación de poderes, demostrando que hay una cultura muy débil de comprensión de la separación de poderes, del valor de las normas y de la aplicación de las sentencias. Les ha llamado la atención el filibusterismo que hacen para no aplicarlas.

P.- Han escuchado, por ejemplo, al principal sindicato educativo de Cataluña negándose a cumplir la sentencia del Supremo del 25% argumentando que ellos están por encima porque representan a la mayoría.

R.- Sí. Le llamaron «democracia lingüística», una especie de justicia popular. Son cosas inauditas que no conocen en la Unión Europea. Pensar que las sentencias de los jueces tienen que ir alineadas con mayorías políticas cuando el Poder Judicial es independiente y cuando esas mayorías, además, pueden vulnerar derechos fundamentales. Por eso, los tratados de la Unión hablan de salvaguardar los derechos fundamentales y de las minorías. Para que ese tipo de conceptos políticos no ataquen los derechos. Esto coincide con la persecución que sufren los peticionarios que solicitaron la visita de la comisión. Las personas que quieren que las lenguas vehiculares sean el catalán y el español, y no sólo el catalán, son estigmatizadas, perseguidas y acosadas con discursos de odio. Estuvimos con jueces que nos contaron hechos reales de discursos de odio muy graves contra estos padres.

P.- Les impactó el testimonio del padre de Canet.

R.- Ese y otros. Un caso claro de atemorizar a algunos para que los demás aprendieran en cabeza ajena. He conocido a 28 padres que querían la aplicación del bilingüismo en la escuela y que, tras una persecución feroz, abandonaron el centro y se fueron a otros colegios porque era insufrible. Esto lo han visto los eurodiputados y han quedado estupefactos.

P.- A la Generalitat no le ha gustado la visita. ¿Qué les dijo la consejera?

R.- Hablaban de un «modelo de éxito», pese a que el último Informe PISA constata una enorme degradación de los resultados educativos en Cataluña, con el mayor porcentaje de estudiantes que no se sienten vinculados a la escuela y siendo una de las regiones con mayor abandono y fracaso escolar temprano, muy por encima de la media española y de las recomendaciones europeas para 2030. Y nos hablaron de un «modelo de cohesión» para que los niños tuvieran las mismas oportunidades. Los eurodiputados no entendieron que haya un modelo de inmersión sólo para los castellanoparlantes con una obsesión hispanófoba. De hecho, el conocimiento del catalán sube, pero no el del uso. Porque al final lo que quieren es un monolingüismo catalán en todos los usos oficiales, institucionales y públicos. Una diglosia igual que la del franquismo, pero en sentido contrario.

P.- La consejería dijo que PISA se debía a que habían muchos inmigrantes.

R.- Es una barbaridad. Todos los niños escolarizados han de tener igualdad de oportunidades para desarrollar su talento sin que se pierda por obsesiones lingüísticas. No es posible que tengan peor resultado, en igualdad de condiciones socioeconómicas, los niños de familia materna castellanoparlante porque no se hace el desarrollo educativo pensando en sus resultados escolares sino en el catalán. La promoción del catalán a la manera nacionalista es más importante que los propios niños y sus resultados educativos.

PSOE y Bildu

P.- ¿Qué le parece el pacto del PSOE con Bildu en Pamplona?

R.- Es terrible porque hace tres o cuatro años ya decíamos que esto iba a ocurrir y nos decían que era mentira. Nos han mentido en diferido constantemente. Es la peor manera de mentir. Es ir preparando socialmente a sus entornos mediáticos para que la sociedad acepte hechos que políticamente distópicos y tóxicos y polarizarla. Lo más importante de las decisiones públicas es su calidad moral. Para argumentar lo que han hecho han tenido que mentir y meter muchísimo veneno en la opinión pública. Y eso nos lleva a un desastre social. Estaba anunciado y han mentido en diferido. Tienen una hoja de ruta. Un plan para normalizar a los delincuentes y los delitos y hacer que el Poder Judicial aparezca como algo negativo. Es una manera de iliberalismo, de normalizar un no estado de derecho, de no liberalismo en la separación de poderes. Es un desastre lo que está ocurriendo por esto y tantas otras cosas. La persecución de los jueces es una de las cosas más graves que pueden ocurrir en una democracia.

P.- «Patxi, harás y dirás cosas que nos helarán la sangre». ¿Recuerda la frase?

R.- Por supuesto. Recuerdo la carta de mi madre en 2005: «Carta a los nuevos ciegos». Se puede leer, hoy, línea por línea. Lamentablemente, acertó en todo lo que le decía a Patxi López, a todos los socialistas de aquel momento y a Zapatero. Mi madre ha sido siempre una mujer con una intuición muy aguda. Indicaba que los socialistas iban a anteponer el deseo de poder a la decencia y a la decencia política. Por eso, le dijo a Patxi López: «Dirás y harás muchas más cosas que nos helarán la sangre. ¡Qué solos se han quedado nuestros muertos!, Patxi. ¡Qué solos estamos los que no hemos cerrado los ojos!».