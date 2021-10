La secretaria general y portavoz adjunta del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha denunciado este miércoles en el Pleno ante la ministra de Justicia, Pilar Llop, la falta de «ejemplaridad» de los miembros del Gobierno de PSOE-Podemos, donde no sólo no dimiten ante sucesivos escándalos, sino que incluso llegan al mismo estando condenados por los tribunales. Como el reciente caso de la ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, que ha sido fichada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, como alto cargo.

Así, en el debate parlamentario de una interpelación urgente, Olona ha espetado a la titular de Justicia que «sin ejemplaridad no hay autoridad, ni política ni moral». «Así es como la ciudadanía acaba teniendo la percepción actual de que son gobernados por auténticos delincuentes en un sentido amplio de la palabra, porque políticos que usan su posición de poder lo hacen precisamente para situarse por encima de la ley y de las sentencias de los tribunales, degenerando con ello nuestra democracia», ha lamentado Olona.

Asimismo, la portavoz parlamentaria adjunta de la tercera fuerza del país ha acusado a la ministra de Justicia, como miembro del Gobierno, de ser consciente de ello, criticando que el Ejecutivo indultara hace unos meses a quienes cometieron un «golpe de Estado en Cataluña».

«Nadie asume ninguna responsabilidad. ¿Qué hace falta en España para que un político del Partido Socialista o de la extrema izquierda podemita dimita? Ustedes se han mostrado impunes a la financiación proveniente de las narcodictaduras, a las niñeras nombradas alto cargo con un sueldo público de más de 3.000 euros, a las maletas clandestinas en los aeropuertos, al rescate millonario de empresas fantasma, a los abusos sexuales de niñas bajo su tutela, a los insultos y agresiones a nuestros agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las mentiras más groseras y evidentes, a los pactos con etarras y golpistas, y han extendido esa degradación moral de la política a todas las instituciones públicas donde están presentes», ha ido enumerando Olona.

Por su parte, la ministra Pilar Llop, ex presidenta del Senado, ha llegado a decir en la tribuna que desde del Gobierno «no vamos a caer en pretender ser ejemplares, eso no nos corresponde a nosotros determinarlo; nosotros lo que queremos es ser justos», algo que la propia Olona le ha afeado citando textualmente su patinazo.