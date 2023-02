La calle, sobre la ley de bienestar animal de Belarra: «Seguiré matando ratas, no soy un marciano»

La nueva ley de bienestar animal ha llegado. Según el texto propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Ione Belarra, todo aquel que mate a un animal vertebrado podrá ser multado con 50.000 euros. Por si esto fuera poco, la ley también incluye que los que agredan hasta dar muerte a un animal de estas características podrán ser sancionados con un año y medio de cárcel. OKDIARIO ha salido a la calle para preguntar a los vecinos qué harían si un animal vertebrado, como es una rata, entrara en su casa.

«La mataría o llamaría a alguien para que la mate, creo que no soy ningún marciano», explica un vecino. Y no es el único que optaría por esta vía, ya que el resto de los encuestados también están a favor de los míticos escobazos que las ratas llevan décadas sufriendo. «En mi pueblo de Asturias las matábamos de un golpe y si me la encuentro en mi casa también la mataría o dejaría la ventana abierta para que se suicidara sola», comenta otra vecina entrevistada por este medio. Otros ciudadanos optan por llamar a empresas especializadas en control de plagas o por contactar con los técnicos del ayuntamiento para que solucionen el problema.

Sin embargo, acabar con la vida de una rata podría hacer que la persona fuera multada con 50.000 euros e ir más de un año a prisión. Es decir, la misma pena que agredir a menor discapacitado. «Qué barbaridad, es una multa excesiva», comentan un vecino. «No me parece bien que quieran dinero por matar a una rata», asegura otra señora.

Si bien este acto podría provocar una sanción tan grave, los vecinos encuestados se preguntan qué hacer con esta rata en el hipotético caso de que entrará en sus hogares. «¿La dejo mi piso a la rata okupa?», se pregunta un vecino mientras otra señora se cuestiona si debe ponérsela para cenar esa misma noche. «Son animales que te contagian la rabia si te muerden», asegura alertado un hombre que se cuestiona también quién protege a los humanos.

El artífice de este texto legislativo del que ya alertan los juristas es, precisamente, Unidas Podemos desde el ministerio que lidera Ione Belarra. La Dirección General de Derechos de los Animales es el departamento ministerial encargado de sacar esta ley que ya ha sido debatida en el Congreso. «El que haya puesto esta norma está loco», zanja otro ciudadano de a pie.