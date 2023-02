David García Gomis, diputado de Vox en las Cortes valencianas, ha dicho a través de sus redes sociales que «tenemos la ley Montero, y ahora, la ley Iglesias» en referencia a la Ley de Bienestar Animal -aprobada la semana pasada en el Congreso- que no permite matar ratas en el propio domicilio. Así lo ha afirmado el parlamentario del partido de Santiago Abascal en un mensaje en redes sociales haciéndose eco de una noticia sobre la ley animal impulsada por la ministra de Derechos sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que sucedió al ex vicepresidente Pablo Iglesias en esta cartera. En concreto, la ley podría penar con hasta año y medio de cárcel y multas de 50.000 euros a quienes den muerte a ratas en un hogar mediante veneno u otros métodos.

En abril de 2021, la ex portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, publicó en sus redes sociales un vídeo donde se escucha a la ex diputada defender una pintada contra Iglesias con el argumento de «la libertad de expresión».

Aquella pintada, que mostró la entonces diputada de Vox, fue un grafiti en una carretera que conduce a la localidad asturiana de Lena con el insulto de «coletas rata». Tanto Iglesias como su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, habían elegido esta localidad de Asturias para disfrutar de sus vacaciones. Los líderes podemitas justificaron su marcha de este enclave por el «acoso fascista» sufrido. Sin embargo, dicho acoso sólo fue una frase dibujada sobre el asfalto de una pequeña vía local. Las quejas de Iglesias en este sentido han sido continuas; sin embargo, fue el propio ex líder de Podemos el que, siendo vicepresidente del Gobierno, dijo en rueda de prensa tras un Consejo de Ministros que había que «normalizar el insulto».

Asimismo, el ex vicepresidente del Gobierno huyó de un debate de candidatos organizado por la Cadena Ser después de tener un rifirrafe con Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. A la salida de los estudios de la radio de Prisa, Iglesias quiso hacerse la víctima alegando que «la ultraderecha ya no nos señala como rivales ideológicos, como rojos. Me llaman rata, me llaman chepudo, van al ataque personal sin ningún tipo de límite», señaló.

Ante estas quejas, el diputado de Vox por Badajoz Víctor Sánchez del Real escribió en un escueto mensaje en sus redes sociales donde le reclamaba madurez: «Bueno, a mí llevan llamándome calvo años y me descojono vivo, campeón. Cosas de tener algo de madurez», apostilló.