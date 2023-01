Fact checked

Las ratas topo desnudas (Heterocephalus glaber) son un tipo de roedor excavador originario de África Oriental. Se caracterizan por ser pequeños, tener dos pronunciados dientes, carecer de pelo y por las arrugas que lo recubren. Este pequeño animal tiene fascinada a la comunidad científica debido a su excepcional organismo, resistente a casi todas las enfermedades, sobre todo las crónicas como la diabetes o el cáncer. Otra de las peculiaridades que la hace tan interesante para los científicos es su extraordinaria longevidad. Al contrario que el resto de sus congéneres roedores, que mueren a los dos años, un estudio de esta especie puede llegar a vivir 37 años, lo que extrapolado a los seres humanos, serían unos 450 años.

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Kumamoto, en Japón, publicado en la revista Cancer Science, “Resistencia a la carcinogénesis en el roedor más longevo, la rata topo desnudo”, concluyó que estos roedores demostraron una gran respuesta ante la agresión cancerígena gracias a un mecanismo único de inducción de muerte necrótica, que impedía la multiplicación de células malignas. Ahora, otro grupo de científicos de la Universidad de Cambridge, ha ido más allá y con el apoyo de Cancer Research UK estudian el sistema inmunológico de esta rata topo para tratar de averiguar qué es lo que las hace inmunes a las enfermedades crónicas y en concreto, al cáncer.

El equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge, ha publicado su nuevo estudio en la revista Nature, aportando nuevos datos relevantes para la investigación del cáncer. Hasta ahora, se pensaba que las ratas topo desnudas casi nunca tenían cáncer porque sus células sanas eran resistentes a ser convertidas en células cancerosas. Sin embargo, estos investigadores han demostrado (mediante su inoculación in vitro) que los genes causantes del cáncer en las células de otros roedores, también pueden hacer que las células de las ratas topo desnudas se vuelvan cancerosas.

Para llevar a cabo este estudio, los investigadores analizaron 79 líneas celulares diferentes, cultivadas a partir de cinco tejidos diferentes (intestino, riñón, páncreas, pulmón y piel) de 11 de estas ratas topo. Infectaron estas células con virus modificados para introducir genes causantes de cáncer en ratones y ratas de laboratorio. Y descubrieron que estas células sí se infectaban y se multiplicaban produciendo tumores que desencadenaron en cáncer en los ratones de laboratorio pero no en las ratas topo. De alguna manera, el organismo de las ratas topo impide que se desarrolle el cáncer, contradiciendo los estudios anteriores que sugerían que una característica inherente a las células de este roedor impedía que se volvieran cancerosas en primer lugar.

Microambiente e inmunoterapia

Este hallazgo sugiere que lo que diferencia a estos roedores es el ‘microambiente’, es decir, el complejo sistema de células y moléculas que rodean una célula, incluyendo el sistema inmunológico. Los investigadores creen que las interacciones de las células cancerígenas con este microambiente en particular son las que impiden que se conviertan en tumores en las etapas iniciales del cáncer. Desde Cancer Research UK afirman que las células cancerosas no existen de forma aislada en nuestros cuerpos sino que forman parte de una compleja red de células y moléculas que interactúan entre sí e influyen en el comportamiento de las demás. Este estudio demuestra lo determinante que puede ser el microambiente tumoral para el desarrollo del cáncer.

Esta vía de investigación basada en el particular sistema inmunitario único de las ratas topo desnudas, certifica que hay que seguir insistiendo en la inmunología para el tratamiento del cáncer porque ya se ha comprobado, de manera efectiva, que se mejora el pronóstico con los tratamientos de inmunoterapia modernos, como explican desde Cancer Research UK. Desde este organismo seguirán invirtiendo sus recursos para tratar de comprender cómo actúan las defensas naturales de nuestros cuerpos contra el cáncer con el fin de hallar nuevas formas de prevenirlo y desarrollar mejores tratamientos, como las inmunoterapias.