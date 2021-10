La ex ministra de Exteriores Arancha González Laya declaró este lunes como investigada en el caso Ghali para explicar su participación en la acogida del líder del Polisario, Brahim Ghali, en España. OKDIARIO ha tenido acceso a la declaración de la ex ministra. Laya manifiesta al juez que no se comprobó si existía «limitaciones» en la entrada de Ghali en espacio Schengen porque «nos guiaba la buena fe».

El juez Rafael Lasala respondió a Laya que su ex jefe de gabinete, Camilo Villarino, también investigado en la causa, confesó que solicitaron el pasaporte diplomático para que «no saltara la alarma», en el que caso de que existiese esa posibilidad.

Este periódico reproduce un fragmento de declaración que tuvo lugar en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza:

Juez: ¿Le dijeron que dijo que (Ghali) iba a traer pasaporte diplomático?

Laya: Sí.

Juez: Usted dice que en el artículo 6 del código Schengen se permite acoger a personas por motivos humanitarios, pero cuando la persona se encuentra como «no admisible informará» de ello a los demás estados miembros. ¿Se hizo la comprobación de si este hombre tenía alguna alerta para informar al Estado correspondiente de que hemos acogida a tal persona por razones humanitarias?

Laya: Usted se refiere al artículo que yo he citado sobre «si un ciudadanos no tuviese documentación podría entrar por razones humanitaria». Eso es lo que dice la norma. En este caso no estamos hablando de ese supuesto, sino de un ciudadano que dice que va a venir con un pasaporte diplomático, al que no se le verifica cuando llega por cortesía porque se trataba de un vuelo de Estado y teniendo en cuenta que urgía su evacuación a un hospital. No se hizo verificación de su pasaporte. No hicimos averiguaciones para ver si esta persona tenía limitaciones para el espacio Schengen porque nos guiaba la buena fe que guía las relaciones entre dos países. Cuando un país tercero nos hace una petición entendemos que la está haciendo de buena fe.

Juez: El señor (Camilo) Villarino dijo que usted quería que la entrada fuera discreta porque existía la posibilidad de que podía saltar una alarma, por ello no controló el pasaporte. Esto no es un indicio es una realidad, es una manifestación de otro investigado.

El ex número 2 de Laya

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, citó a la ex ministra tras escuchar en sede judicial a su ex jefe de gabinete, Camilo Villarino. El diplomático reveló que su entonces superior, González Laya, sabía que la persona que iban a recibir en España era Brahim Ghali, investigado por presuntas torturas, desapariciones, secuestros y asesinatos perpetrados contra 281 ciudadanos españoles. En el Ministerio de Exteriores sólo conocían este asunto la entonces ministra y Villarino porque se trató con «máxima discreción».

El ex jefe de gabinete declaró que su entonces jefa le advirtió de que si este tema salía a la luz «podría peligrar las relaciones con otro país» al que no se había informado, como finalmente ocurrió: Marruecos se enteró de la presencia de Ghali en España, lo que provocó una crisis diplomática sin precedentes con el país vecino.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores confesó al juez que la decisión de dejar entrar en el país al líder del Frente Polisario no cree que «fuera de ella (Arancha González Laya) sólo por sí y ante sí, es decir, el Gobierno no es un reino de taifas».

La declaración de la ex ministra Laya ha coincidido en día con la de José María Muriel Palomino, en calidad de testigo, que en el momento del aterrizaje de Ghali en España era el secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, el próximo día 18 de octubre, el juez tiene previsto tomar declaración, en calidad de testigos, a Susana Crisóstomo, directora de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a María Isabel Valldecabres, que era jefa de gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.