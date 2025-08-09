Un chef con estrellas Michelin habla sobre los vinos de España y lo que dice no deja indiferente a nadie

Los vinos de España son algo fuera de lo común de lo que habla un chef con estrellas Michelin. Debemos empezar a valorar lo que tenemos, pasando por unos vinos que son la base de una comida muy especial. Sin ellos, no conseguiremos obtener ese punto de sabor tan especial que necesitamos. El maridaje de un vino con una buena comida es esencial para disfrutar de la experiencia más auténtica que podemos lograr en estos días que tenemos por delante.

España es una de las grandes productoras del mundo de buenos vinos y lo hace de tal forma que deberemos empezar a tener en consideración determinados elementos que serán los que nos marcarán desde cerca. Con lo que, habrá llegado el momento de conocer un poco mejor este tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos próximos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Un famoso chef no duda en darnos una serie de detalles que pueden ser los que nos acompañarán en estas jornadas que tenemos por delante y que pueden acabar siendo lo que marque estos días en los que elegiremos un buen básico.

Lo que dice no deja indiferente a nadie

Las opiniones sobre la gastronomía española son de todo tipo, pero casi todas coinciden con el hecho de que es una de las mejores del mundo. No es casualidad si tenemos en cuenta que estamos ante una materia prima de primera calidad que seguro que nos acompañará en estos días.

Tenemos la suerte de disfrutar de unos ingredientes que acabarán siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos de celebración, por lo que, siempre podemos descubrir productos o ingredientes que incorporaremos a nuestra mesa de forma ejemplar.

Este vino que tiene una historia singular que arranca de hace miles de años cuando se crearon los primeros caldos de este ingrediente esencial, vuelve a ser noticia. Gracias a un conocido chef hemos descubierto un tipo de alimento que, sin duda alguna, se ha convertido en uno de los más destacados en estos días de vacaciones.

Todo el mundo quiere descubrir un buen vino, una bebida que nos invita a relajarnos y saber un poco más de una materia prima y procedencia que puede acabar siendo el mejor aliado posible de estos días.

Esto es lo que dice un chef con estrella Michelin sobre los vinos españoles

Gordon Ramsey ha dicho esto de los vinos españoles: «Los vinos españoles llevan años siendo una de las joyas escondidas del mundo. De nuevo, no necesitan decirlo muy alto ni presumir, solo tienes que mirar la etiqueta y te lo dice todo», dejando bien claro que están en otra liga.

Los expertos de Solar de Samariego nos dan unas pinceladas de las principales regiones en los que crea un buen vino:

La Rioja: es una de las regiones vinícolas más famosas de España, conocida por sus vinos tintos elaborados con uvas Tempranillo. Los vinos de Rioja suelen ser de cuerpo medio a completo, con notas de frutas rojas, especias y vainilla.

Ribera del Duero: otra región vinícola importante de España, situada en la meseta norte, conocida por sus vinos tintos elaborados con uvas Tempranillo. Los vinos de Ribera del Duero son ricos y concentrados, con notas de frutas negras y especias.

Rueda: zona vitivinícola centrada en la producción de vinos blancos, cuenta con un clima continental y noches de verano frescas ideales para la variedad Verdejo, uva tradicional de esta denominación de origen. Vinos afrutados y versiones aún más aromáticas fermentadas en barrica.

Rías Baixas: una región vinícola de Galicia conocida por sus vinos blancos frescos y afrutados elaborados con la uva Albariño. Los vinos de Rías Baixas son ligeros y vivos, con notas de frutas cítricas y tropicales.

Pero cuidado porque estamos ante un territorio en el que hay buenos vinos en casi todas partes. Es decir, somos tierra de vinos, pero tal como nos dice este experto no tenemos la fama, es decir, no hay forma de tener el reconocimiento que nos merecemos. Sabiendo que estaremos ante un tipo de bebida que necesitamos tener en nuestra casa.

Puedes elegir el lugar de España que decidas, teniendo en cuenta que hay algunos de los mejores del mundo, aunque no cuenten con el reconocimiento que se merecen. Son buenos embajadores de una comida o cena de esas que difícilmente se pueden olvidar.

Será entonces el momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden llegar de una forma ejemplar, con ciertas novedades que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener. Hazte con un buen vino español, crea tu propia cata de vinos en casa y disfruta de un queso o jamón nacional, perfectos para acompañarlos.