Hablar de García Carrión es referirnos a una historia empresarial de éxito que se remonta a 1890, año en el que nace oficialmente esta bodega familiar en Jumilla, una zona de Murcia donde predomina el cultivo de la uva. De hecho, García Carrión, desde hace cinco siglos, siempre ha tenido viñedos en la localidad, ha producido su propio vino y lo ha comercializado.

De Jumilla dieron el salto al mundo y hoy en día es uno de los gigantes empresariales más potentes, innovadores y punteros de nuestro país.

Una empresa 100% familiar

En principio, era una bodega pequeña, como las muchas que se podían encontrar en la zona; un aspecto que cambia radicalmente a finales del S. XIX, un momento en el que José García Carrión, el bisabuelo del actual presidente de la compañía, quien comparte el mismo nombre con su antepasado, decide levantar una nueva bodega que produce tres millones de litros en el casco urbano de Jumilla.

«La visión de mi bisabuelo Pepe fue pionera, ya que era una bodega muy grande para el momento. Siempre hemos tenido fincas de viñedos, pero la fundación de García Carrión fue en 1890, una fecha que obedece al momento en el que los viñedos de Francia prácticamente desaparecen por la filoxera, la cual arrasó Burdeos y toda la zona de viñas gala. Por eso, Francia termina trasladando su cultivo de uva a España, Argelia y Marruecos», explica José García Carrión, un empresario con olfato que, según él mismo apunta, jamás se rinde ante los obstáculos.

Y es que el presidente de García Carrión siguió la estela de la innovación y el esfuerzo de sus antepasados, siendo su llegada a la compañía un hecho que marcó un nuevo grado para la bodega. «Me incorporo en 1968 y decido centrarme en el vino. Ponemos una embotelladora con una capacidad de embotellado de 18.000 botellas a la hora que era muy innovadora para la época y que nos hizo mucho más eficientes», relata José García Carrión.

Desde sus inicios, la compañía ha buscado la excelencia. Siempre impulsada por la tecnología, y guiada por la innovación constante, ha sabido adaptarse y evolucionar sin perder de vista su objetivo principal: ofrecer la mejor calidad al mejor precio. Cada decisión, cada mejora en los procesos, cada avance implementado responde a un compromiso claro con la eficiencia y la satisfacción del cliente.

En la actualidad, cuando García Carrión tiene una facturación anual de más de 1.000 millones de euros procedentes de sus más de 155.000 hectáreas y está presente en todo el mundo, la compañía sigue estando en manos de la familia, concretamente de la cuarta y quinta generación, liderada ésta por Luciano García Carrión –se incorpora en 1997–, el artífice de la expansión internacional de las ocho Denominaciones de Origen (D.O.) y otros productos agroalimentarios del conglomerado, como los zumos, que continúan liderando el mercado, las cremas, los gazpachos, el salmorejo y todos los productos de la marca Don Simón. De hecho, las ventas fuera de España son un eje fundamental de la buena salud de la que goza García Carrión.

Una gestión familiar que, tal como afirma José García Carrión, va a seguir adelante porque «tengo cuatro nietos que ya tienen la ilusión de la continuidad del negocio».

Pioneros y sostenibles

Todo el trabajo desarrollado por García Carrión a lo largo de las décadas, así como su compromiso con el cultivo español, el medio ambiente y las personas, han consolidado la posición de este conglomerado murciano como una de las principales compañías del sector agroalimentario de Europa, alcanzando cifras de récord en los últimos resultados.

El propietario de marcas tan emblemáticas como Pata Negra, Don Simón, Señorío de los Llanos, Marqués de Carrión, Jaume Serra o Viña Arnaiz, ha conseguido un récord de ventas en el último ejercicio. García Carrión sumó una facturación de 1.161 millones de euros, que supone de nuevo, un crecimiento sobre el año anterior.

Unos números redondos que permiten, además, a García Carrión ser una compañía verde, que cuida de los recursos de la naturaleza. Es una firme defensora de la riqueza que nos ofrece la tierra, a través de una producción sostenible, con la que tiene la capacidad de reducir la huella de carbono y de generar energía propia a través de diferentes iniciativas como la instalación de placas fotovoltaicas en nueve de sus centros productivos con una inversión de más de 13 millones de euros, que evitan la emisión de 8.300 toneladas de CO 2 al año.

Al uso de renovables en sus plantas y bodegas, debemos sumar la depuración anaerobia para la generación de biogás, la cogeneración con biogás para producir energía eléctrica o el uso de calderas de biomasa para producir energía térmica.

Primera bodega de Europa

Unas cifras que han convertido a García Carrión en la primera bodega de Europa y la cuarta del mundo, y en una de las más premiadas en los concursos vitivinícolas más prestigiosos a nivel internacional, obtuvo un total de 1016 medallas en 2024.

Esta compañía es la única a nivel internacional que posee una marca, Pata Negra, que engloba 8 Denominaciones de Origen: Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava; y que se ha consolidado como la marca más premiada con un total de 389 medallas en diferentes certámenes.

Los vinos de García Carrión se elaboran a través de procesos naturales y tradicionales en las diferentes bodegas que tienen repartidas por las principales zonas vitivinícolas, como Castilla La Mancha, el mayor viñedo del mundo, con la bodega más grande de la zona, Bodega Los Llanos, situada en Valdepeñas, donde se encuentran las cuevas subterráneas más grandes de España y se elabora el gran vino Señorío de los Llanos.

Cabe destacar, además, que García Carrión es una palanca de empleo y riqueza muy importante en la región castellanomanchega. La actividad de la compañía tiene un impacto real y positivo sobre la comunidad en la que desarrolla su actividad, puesto que posee acuerdos con numerosos agricultores de la zona, y como dato posee acuerdos a largo plazo con más de 40.000 agricultores en España.

La elaboración y el embotellamiento de los vinos con D.O. La Rioja, se realiza en tres puntos: en Labastida (Rioja Alavesa), en Briones (La Rioja) y en la bodega antigua Paternina (Haro). 35.000 metros cuadrados de viñedos aúnan tradición y vanguardia, que brindan a los paladares más exigentes vinos crianzas y reservas, bajo una D.O. única y reposados entre 12 y 36 meses en barricas de roble americano y francés con el fin de forjar a fuego su personalidad y sabor. Un ejemplo de auténticos Riojas son sus vinos Antaño o Marqués de Carrión.

Por último, en la zona de Castilla y León, García Carrión tiene presencia en la D.O. Ribera del Duero con su bodega Viña Arnáiz (Haza, Burgos) y la D.O. Toro, dos de las zonas vitivinícolas más importantes de España, de la que salen vinos tan especiales como Pata Negra Toro, La Ermita o Mayor de Castilla.











Brindar con el mejor cava

Por último, García Carrión también está presente en Cataluña con Jaume Serra, la cava que mira al mar, ubicada en el corazón de la bella localidad barcelonesa, Vilanova i la Geltrú. Una bodega familiar, que va en la esencia de la compañía, fiel a su tierra y orígenes, que lidera la producción de cava en España.

El entorno, además, merece la pena ser vivido porque la bodega es una antigua masía amurallada rodeada por 125 hectáreas de viñedos que enamoran desde el primer vistazo. Dentro de ella, descansan más de 6.000 barricas de roble americano y francés donde se elaboran deliciosas variedades de cavas a través de la más vanguardista automatización.

En definitiva, en Jaume Serra hay una fusión perfecta entre tradición y modernidad, que dan como resultado los mejores cavas para celebrar.

Vivir el enoturismo

Para acercar el mundo del vino a la sociedad, García Carrión dispone de numerosas tiendas de venta al público en los que se pueden adquirir sus productos, y ofrecen planes de enoturismo a aquellos que estén interesados en vivir una experiencia inigualable en plena naturaleza.

Puedes descubrir el corazón de una preciosa cava que mira al mar en Jaume Serra, haciendo una cata guiada de sus cavas; disfrutar de un enclave único en Ribera de Duero y saborear vinos procedentes de unos viñedos burgaleses con orígenes aristocráticos en Viña Arnáiz; o vivir una experiencia inolvidable visitando La Cueva del Arte en Bodega Los Llanos, ubicada en Valdepeñas.

Un proyecto único

García Carrión es, además de una de las mejores bodegas del mundo, una de las empresas líderes en sumergirse de lleno y con éxito en el sector agroalimentario. Una empresa familiar que lleva el Made in Spain y su saber hacer por todo el mundo, y que trae hasta nuestras mesas gazpachos, salmorejo, cremas y zumos, entre otros, elaborados con la materia prima de la más alta calidad y recién recolectada. Para ello, García Carrión tiene varias plantas de producción en diversos puntos estratégicos: Jumilla, Huelva, Almería, Daimiel y Segorbe.

Millones de naranjos

La planta Don Simón, en Huelva, produce de forma casi ecológica, y sin tratamientos fitosanitarios, los zumos de naranja que tomamos en casa gracias a un proyecto único por su agricultura integrada.

La planta está rodeada de millones de árboles cítricos, de los que penden hermosas naranjas y limones que son recolectados en el momento justo de maduración y exprimidos en menos de 24 horas para que no pierdan ninguna de sus propiedades. De hecho, y como muestra del compromiso de la compañía con la mejora permanente de los procesos, y tras años de investigación propia, Don Simón ha desarrollado unas máquinas de recolección únicas en el mundo que, entre otras, tienen la capacidad de identificar las frutas maduras, dejando en el árbol aquellas que aún no se encuentran en el punto óptimo.

En esta zona privilegiada de Andalucía, además, García Carrión tiene acuerdos a largo plazo con más de 40.000 agricultores con los que trabaja mano a mano durante todo el año. Y no sólo eso, en la planta de Huelva de Don Simón un espacio hipersostenible, mantienen un compromiso férreo con el medio ambiente, cumpliendo con los principios del zero waste o de los tres ceros: cero residuos, cero consumo neto de agua y cero emisiones de CO 2 netas.

De la huerta a tu mesa

En la planta Don Simón de Almería, zona conocida como la huerta de Europa, producen los gazpachos, los caldos y las cremas con las hortalizas más afamadas de Europa.

Allí, gracias a ocho líneas de envasado, Don Simón tiene una capacidad de transformación de más de 120.000 toneladas de verduras al año, que se envasan y envían directamente del huerto a nuestras mesas, para lo que usan flotas de transporte refrigerado, así no rompen la cadena del frío y llegan a casa en excelentes condiciones.

La importancia de soñar

«Si no se sueña, es complicado que algo llegue a ser realidad», confiesa José García Carrión. Por eso, añade el presidente, «nunca hay que tirar la toalla, aunque haya obstáculos en el camino. Nosotros trabajamos con la misma ilusión de siempre. Han pasado más de 50 años desde que comencé en la pequeña bodega familiar, que he estado acompañado en todo momento por mi mujer Fala Corujo, y hoy sigo con la sensación de que nos queda todo por hacer».

Sueños que progresan sin perder de vista su compromiso social, reflejado en las diferentes iniciativas como la Fundación Juan Ignacio García Carrión, nacida en 1997, donde se ha impulsado el empleo de personas con discapacidad, brindando así oportunidades de formación y promoción dentro de la compañía.

En este momento, cuenta con dos centros especiales de empleo, uno en Daimiel y otro en Jumilla, donde trabajan más de 50 personas que hacen una labor imprescindible para la compañía, siendo una parte clave en García Carrión.

Toda esa ilusión y perseverancia, a pesar de los diferentes obstáculos, han llevado a García Carrión a lo más alto del mundo empresarial, y a ofrecer a sus clientes los vinos más laureados del mundo, como prueba el último reconocimiento. Recientemente, el vino Pata Negra Valdepeñas Reserva 2018 (D.O. Valdepeñas) ha sido reconocido como el Mejor Vino del Mundo, en el Concurso Internacional de Lyon 2025. En el mismo espacio, la bodega obtuvo 28 medallas: 20 de Oro y ocho de Plata, las cuales reconocen la calidad y consistencia de sus vinos en todas las categorías.

De este modo, se refuerza la posición de García Carrión en los mercados internacionales, consolidando su papel como uno de los grandes embajadores del vino español en todo el mundo, lo que le permite a esta empresa familiar seguir adelante con sus sueños.