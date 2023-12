«Pediremos a María José Catalá eliminar calles de Valencia como la de Largo Caballero y esperemos que el PP sea consecuente con sus electores». Lo afirma Juanma Badenas en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO. El anterior equipo municipal de Joan Ribó (Compromís) y Sandra Gómez (PSOE) dedicó una calle al dirigente socialista, considerado como el Stalin español de la II República. Badenas anuncia que dedicará los nuevos parques y jardines de Valencia a Miguel Ángel Blanco y las víctimas de ETA.

Juanma Badenas habla de la herencia «vergonzosa» de Joan Ribó (Compromís) y Sandra Gómez (PSOE). Y cuenta para OKDIARIO que acaba de anular un acto que la socialista Gómez dejó organizado sobre Lideresas. Costaba 107.000 € por cuatro horas sin contar los ponentes que, además, no cobraban. A Sandra Gómez la ve «poco leída» y «sanchista pura y dura tratando de mantener su sueldo y su trabajo». Y afirma: «Estaría bien que el primer libro que se leyera Sandra Gómez fuera la Constitución».

Badenas tiene claro que la Mostra de Cine «es un chiringuito y debe desaparecer» y que el ayuntamiento no debe dedicar ni un euro público a los llamados Gay Games 2026 cuya sede será Valencia «por ir contra el artículo 14 de la Constitución».

Badenas, catedrático de Derecho Civil recién llegado a la política, es segundo teniente alcalde y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, la tercera ciudad de España. Ostenta, por tanto, el cargo de mayor rango municipal de Vox en el país.

Las relaciones entre las direcciones nacionales del PP y Vox vuelven a tensarse en Madrid. Juanma Badenas dice que «las relaciones con María José Catalá y el PP son muy fluidas, aunque tratan de invisibilizarnos».

PREGUNTA.- ¿Cómo va la coalición con el PP y las relaciones con María José Catalá?

RESPUESTA.- Son relaciones muy fluidas. Ni la señora Catalá ni yo somos importantes. Los importantes son los ciudadanos de Valencia y tenemos que conseguir un gobierno lo más eficiente posible para la gestión de los intereses públicos valencianos.

P.- ¿En qué se nota que está Vox en el gobierno municipal?

R.- Primero en que, sin Vox, no se podría aprobar absolutamente nada en el Ayuntamiento de Valencia. Y, después, que, aunque PP y Vox coinciden en algunos puntos programáticos, el PP sólo se atreve a hacer cosas cuando Vox lo sugiere, respalda o propone. En Valencia están sucediendo cosas porque Vox está en el gobierno, como el cambio de trazado de la calle Colón o la denominación de la propia ciudad, que era en catalán y que ahora, gracias a Vox, va a ser en español y en valenciano auténtico. No en valenciano catalanizado.

P.- La dirección nacional de Vox dice que Feijóo les ningunea. ¿Catalá intenta ignorarles a ustedes?

R.- No. Pero trata de invisibilizarnos. Intenta atribuir al PP y no a Vox determinadas decisiones de gestión. Nosotros vamos a marcar nuestro propio perfil porque -reitero- las decisiones del Ayuntamiento no se podrían tomar sin Vox y algunas de ellas sólo gracias a Vox.

La herencia de Ribó

P.- ¿Cómo describiría la herencia de Ribó y Sandra Gómez del PSOE?

R.- Una vergüenza. Le voy a dar una primicia. He paralizado una jornada que dejó organizada Sandra Gómez [ex vicealcaldesa del PSOE] para el día 12 cuyo coste iba a ser de 107.000 € por cuatro horas. En cinco meses, el PP tampoco la paralizó. Me pareció tan vergonzoso que en cuatro horas se gastaran 107.000 € que he decidido suspenderla. Por 107.000 € puedo pagar a cuatro jardineros durante todo el año a más de 25.000 € cada uno. Es la tónica habitual. El despilfarro del dinero público. La jornada se llamaba Lideresas y ni siquiera los ponentes cobraban. Los 107.000 € se estaban gastando en no se sabe qué.

P.- Vox maneja el 12% del presupuesto municipal. ¿Con qué prioridades?

R.- Fundamentalmente que los servicios públicos sean eficientes. Yo llevo parques y jardines. Y, en primer lugar, vamos a hacer algo que no cuesta nada, pero que es justo: darle a cada uno de los nuevos parques el nombre de una víctima del terrorismo. El primero será para Miguel Ángel Blanco, que representa por consenso los valores de la Constitución. Queremos los mejores parques, fiestas y huerta (porque tenemos la delegación de Agricultura) y las mejores actividades para las personas mayores, los jóvenes y las familias.

El callejero

P.- ¿Van a revisar el callejero para eliminar la calle que Ribó dedicó a Largo Caballero?

R.- No es competencia directa de Vox, pero desde luego en la Junta de Gobierno lo vamos a proponer y yo espero que el PP lo respalde. No le quepa ninguna duda de que lo vamos a hacer. Y espero que el PP sea consecuente con sus electores.

P.- ¿Apoyan que Rita Barberá sea alcaldesa honoraria y el Puente de las Flores lleve su nombre?

R.- Por supuesto. Incluso ya dije que me parecía poco. Yo creo que un puente no es suficiente porque es un lugar de paso. Rita Barberá merece tener una plaza o una calle. Por ejemplo, la calle donde vivió.

La Mostra y los Gay Games

P.- ¿Es partidario de que desaparezca la Mostra de Cine?

R.- Sí. Porque es un chiringuito y creo que todos los chiringuitos deben desaparecer. La Mostra debería refundarse en otra cosa más objetiva en favor del cine en general y no ideologizada. Pero depende del PP, no de Vox. Nosotros votamos contra su presupuesto por la temática de las películas y actividades y, sobre todo, porque ha sido un coladero de personas. Un chiringuito que no representa el sentir de los valencianos. Su presupuesto debería destinarse a otras actividades más eficientes.

P.- Valencia será sede de los Gay Games 2026. ¿Por qué se opone?

R.- Por inconstitucional. Los Gay Games van en contra del artículo 14 de la Constitución porque significan una discriminación por razón de tendencia sexual. Y unos juegos con dinero público para promocionar las actividades de sólo una parte de la población que discrimina a otra parte de la población me parece que es inconstitucional. El presupuesto público no puede gastarse en eso.

P.- ¿Hay que mantener las manifestaciones contra la amnistía?

R.- He participado en la mayoría de las concentraciones. Estoy orgulloso y tengo una doble obligación de hacerlo: como ciudadano y como jurista. No entiendo que haya juristas que no se manifiesten para defender la Constitución. Están degradando el Estado de Derecho y no podemos consentirlo.

Sandra Gómez

P.- En un pleno le regaló a Sandra Gómez, la portavoz del PSOE, un par de libros sobre la Constitución. ¿Los habrá leído o le dan igual?

R.- Me gustaría, aunque creo que sería el primer libro que hubiera leído por la manera en que suele expresarse en los plenos y en las redes. Estaría bien que el primer libro que se leyera Sandra Gómez fuera la Constitución. Uno de los libros se titulaba a modo de guía: La Constitución, explicada superfácil para que la entienda hasta tu cuñado. El otro se llama La derecha y es mío. Sandra Gómez es poco leída.

P.- ¿Y sanchista pura y dura?

R.- Yo creo que sí, como la mayoría de los militantes y representantes del PSOE. Son siervos de una estructura política, industrial o empresarial. La mayoría de las personas que ocupan cargos en el PSOE no lo hacen por convicción, sino por remuneración y, si tuvieran otro líder, actuarían de forma diferente porque lo único que intentan es preservar su puesto de trabajo. Estas personas nunca se han dedicado a nada en la vida que no sea la política. Han vivido, han nacido, se reproducen y muchos de ellos morirán dentro del partido político porque no saben hacer nada más.

El Rey Felipe

P.- ¿Por qué no fueron a los Premios Jaime I que presidió el Rey Felipe?

R.- Tiene una explicación muy sencilla. Llevamos tres semanas en las delegaciones de Gobierno y es tal el desbarajuste del anterior gobierno municipal y de los meses del PP que necesitamos 18 horas al día para resolver todas las sorpresas y minas que nos encontramos. No tuvimos tiempo suficiente, aunque me hubiera gustado ir. He coincidido con el Rey Felipe en diversas ocasiones. Estuve con sus padres en la colocación de la primera piedra de la universidad de la que soy profesor y cuando se creó la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma vino como Príncipe de Asturias y estuve hablando con él. Lo conozco personalmente y tengo la suerte de haber coincidido con él en diversas ocasiones. Siento una gran admiración por su persona, siento un gran respeto por la institución que representa y cualquier duda respecto al apoyo de Vox a la monarquía es una quimera o una ilusión.

P.- ¿No fue, entonces, un acto de protesta de ningún tipo?

R.- Evidentemente no. Simplemente no tuvimos tiempo para ir y, no voy a entrar en detalles, pero hubo algún problema también de comunicación y gestión de la invitación.

P.- Usted es catedrático. ¿Qué puede hacer el Rey en el momento actual?

R.- Buena pregunta. ¿Qué hizo Balduino en una ocasión en que se iba a aprobar una ley que iba en contra de sus principios? No la firmó. Hubo una abdicación temporal. Yo soy miembro de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica y me nombró el rey de los belgas. Conozco lo que sucede en ese país. Yo mismo, como profesor de derecho, los concejales, los alcaldes, el presidente del Gobierno, todos estamos sometidos a la Constitución, como dice su artículo 9, y ninguno de nosotros, ni siquiera el Rey, está obligado a sancionar o a promulgar nada que esté en contra de la Constitución.

P.- ¿Cree que el Rey puede no sancionar la ley de amnistía?

R.- Yo creo que todos, incluido el Rey, estamos sometidos a la Constitución. Estamos obligados a cumplirla y estamos obligados a no realizar ni participar en ningún acto que vaya en contra de la Constitución. Yo, como catedrático de Derecho Civil, no podría realizar nada en contra de la Constitución. Y, si lo hiciera, cualquier persona que se viera vinculada por mi decisión podría incumplirlo. Los magistrados tampoco pueden dictar sentencias en contra de la Constitución. Ni siquiera el Tribunal Constitucional debería dictar ninguna resolución en contra de la Constitución, aunque ahora sabemos que se abre esa posibilidad. Eso es inconstitucional, aunque lo haga el propio Tribunal Constitucional porque ha dejado de ser un tribunal y se ha convertido en un órgano político.

P.- ¿Qué ha aprendido un catedrático recién llegado a la política?

R.- He aprendido lo que no se debería hacer. Me he encontrado con personas que no deberían estar en la política. Con personas que no tienen nivel ni para realizar algunas de las profesiones más simples de la sociedad y que, sin embargo, toman decisiones que afectan a todos los ciudadanos. Eso es lo que estoy aprendiendo. Que la gestión de la política está en manos de personas mucho peor de lo que yo pensaba y que, por eso, es necesario que algunos nos sacrifiquemos y dejemos lo que estábamos haciendo y nos gustaba hacer para hacer cosas que nos gustan menos, pero que es necesario que alguien las haga. Porque, si no las hacemos nosotros, las hacen esas personas que no tienen el nivel ni la altura, ni siquiera la capacitación mínima, para desempeñar ningún tipo de responsabilidad pública o privada. Perdone que sea tan crudo, pero es lo que me he encontrado. Echo de menos a los políticos de la Transición. Si estuviéramos en manos de esos políticos, le aseguro que España no estaría en la situación en la que se encuentra actualmente.