Las imágenes de cómo 50 inmigrantes llegan en una patera taxi a una playa de Murcia: «Hay total impunidad»

La Guardia Civil ha interceptado este miércoles una embarcación con 50 inmigrantes ilegales en Cartagena, tal y como ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. La embarcación ha llegado este miércoles a las 7:36 horas a Cala de los Dentoles, en el parque regional de Calblanque de Cartagena, según ha confirmado el 112, después de que un agente medioambiental presenciara el desembarco.

El desembarco se ha producido apenas cuatro días después de que otra embarcación llegara a Cala Dentoles con 49 personas, entre ellas nueve menores. Además, el pasado 19 de agosto, una lancha rápida dejó a 62 personas en Cala del Barco, en Cabo Tiñoso, en un desembarco presenciado y grabado por bañistas que se encontraban disfrutando de sus vacaciones de verano en las playas murcianas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que el Consejo de Gobierno se reunirá este jueves en Cartagena ante la gravedad de la situación y ha reclamado medios para la Guardia Civil y «el control de nuestro litoral».

Murcia en el foco de la inmigración ilegal

Esta llegada vuelve a situar las costas de Cartagena en el foco de la presión de inmigración ilegal. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha denunciado en su cuenta oficial de X la llegada de «otra lancha rápida con inmigrantes» y ha calificado de «inadmisible» la «dejación de funciones del Gobierno de España».

«Otra lancha rápida con inmigrantes ha llegado esta mañana a las costas de la #RegióndeMurcia con total impunidad. Ante la gravedad de la situación, el Consejo de Gobierno se reúne mañana en Cartagena. La dejación de funciones del Gobierno de España es inadmisible; no puede ser que la Guardia Civil siga sin medios para frenar a las mafias. Exigimos el control de nuestro litoral; esto tiene que acabar ya. Sigo a la espera de respuesta del presidente del Gobierno», denuncia el presidente murciano a través de su cuenta de «X».

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Gobierno este jueves en Cartagena tras la llegada este miércoles, con «total impunidad», de una nueva lancha rápida con inmigrantes al litoral murciano.

Cabe recordar que López Miras remitió una carta a Sánchez para reclamar un refuerzo urgente de los efectivos de la Guardia Civil y de los medios marítimos y tecnológicos de vigilancia, tras la llegada continuada de lanchas rápidas con inmigrantes a la costa murciana durante los últimos días.