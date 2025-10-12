El Gobierno ataca al juez Peinado en los corrillos del 12-O: «Flaco favor hace a la Justicia»

Miembros del Gobierno de Pedro Sánchez han criticado a puerta cerrada al juez que instruye el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Ejecutivo, porque entienden que hace «un flaco favor a la imagen de la Justicia» con su actual investigación. Según han señalado estas mismas fuentes en los corrillos del 12-O en el Palacio Real, no se ha conocido en décadas a un juez instructor con tanto apego a un asunto en el que «no hay causa».

Estas voces del Gobierno han asegurado que el caso de Begoña Gómez se debería haber parado hace ya mucho tiempo y se ha mostrado sorprendidos de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, siga con este asunto cuando «un juez instructor puede tener sobre la mesa entre 5.000 y 6.000 casos sobre su mesa cada año».

Sobre la declaración del ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García ante el juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente prevista para esta semana, las mismas fuentes han considerado que no tendría mucho sentido la entrada en prisión del ex secretario de Organización apelando al riesgo de fuga, puesto que «no se ha fugado» en este tiempo. Además, han esgrimido que tampoco parece que ambos estén pensando en la destrucción de pruebas, porque si fuera así –han exclamado– «¡a buenas horas, mangas verdes!».

Fuentes del PSOE, por su parte, han afirmado que «lo de Ábalos era imposible de imaginar», pero «lo que más imposible nos pareció fue lo de Santos Cerdán», su sucesor en la secretaría de Organización del PSOE y hoy en prisión de Soto del Real (Madrid) como cabecilla de la trama socialista que cobraba presuntas comisiones de adjudicaciones irregulares de obra pública.

Según estas mismas fuentes, Ábalos ya había sido apartado de sus cargos en el Gobierno y el partido y se estaba investigando a Koldo, por lo que «pudimos ir haciéndonos una idea», recuerdan. Sin embargo, según apuntan, nadie se llegó a imaginar lo que estaba ocurriendo con Santos Cerdán, que era el todopoderoso número tres del PSOE de Pedro Sánchez.

Feijóo: «Mi pareja no está en el juzgado»

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que también ha estado presente en la recepción celebrada en el Palacio Real con motivo de la celebración del 12 de octubre, ha hecho una alusión al caso Begoña, en uno de sus corrillos con los periodistas. Feijóo ha dicho estar «feliz» y «animado» porque «mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel», ha remarcado tirando de ironía, en alusión a la pentaimputada esposa de Pedro Sánchez; su hermano, David Sánchez, procesado, y el propio Santos Cerdán.

En cuanto al hecho de que Sánchez haya abandonado el Palacio Real tras el besamanos y sin hablar con la prensa, a diferencia de años anteriores, Feijóo ha considerado que «no es fácil que pueda hablar de lo que ha pasado».

Asimismo, el jefe de la oposición ha querido afear al Gobierno que no haya felicitado a la líder opositora venezolana María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz, criticando que prefiere defender los intereses económicos del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En su opinión, el hecho de que ni Sánchez ni sus ministros hayan felicitado a Machado es «una pésima noticia para nuestra política exterior y para el posicionamiento de España dentro del Estado de Derecho en Europa y también para el posicionamiento de España con las democracias de América Latina», ha apostillado.