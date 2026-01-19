Gavira (Vox) pide «humanidad» tras al accidente: «Ya llegará el momento de apuntar con el dedo»

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha pedido este lunes, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que deja 39 fallecidos y 152 heridos, lanzar «un mensaje de sensibilidad y de humanidad» ante una tragedia que «ha devastado a toda Andalucía».

En declaraciones a los medios en el propio municipio, Gavira ha reclamado prudencia a la hora de señalar responsables por el descarrilamiento de un tren de Iryo procedente de Málaga y su colisión con un Alvia de Renfe con destino a Huelva. «Ya llegará el momento de apuntar con el dedo y de exigir responsabilidades. Ahora lo que toca es saber qué ha pasado», ha afirmado, rechazando «hacer un ejercicio de adivinación» cuando «todavía no sabemos lo que ha sucedido».

Preguntado por una posible responsabilidad del ministro de Transportes, Óscar Puente, el dirigente de Vox ha insistido en que «no es momento» de exonerar ni de acusar a nadie, sino de centrarse en las víctimas. «Ahora es el momento de la humanidad, de la sensibilidad y de apoyar a quienes lo están pasando mal», ha subrayado.

Gavira ha trasladado un mensaje de pésame y abrazo a los familiares y amigos de los fallecidos, así como de apoyo a los heridos hospitalizados, algunos de ellos pendientes de intervenciones quirúrgicas. También ha agradecido la labor de los servicios de emergencia por su «profesionalidad» y ha destacado la «solidaridad» y el «saber estar» del pueblo de Adamuz y de toda la comarca, que ofrecieron su ayuda «de forma desinteresada» durante la madrugada.

Óscar Toro y su mujer, entre las víctimas

El periodista onubense Óscar Toro y la fotoperiodista María Clauss figuran entre las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, según han confirmado la Asociación de la Prensa de Huelva y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.

Ambas entidades han expresado su «profundo dolor y pesar» por la muerte del matrimonio, muy querido y respetado en el gremio periodístico onubense, y han trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros, además de desear una pronta recuperación a los heridos.

Toro y Clauss estaban especialmente vinculados a proyectos solidarios, de cooperación internacional y formación periodística. De hecho, poco antes del viaje mantenían reuniones de trabajo para preparar cursos y talleres en colaboración con entidades profesionales y universitarias.

Además, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha confirmado este lunes la muerte de cuatro vecinos de la localidad –padre, madre, hijo y sobrino– en el accidente. Las víctimas figuraban como desaparecidas y eran familiares de una niña de seis años, que ha quedado bajo custodia de la Guardia Civil.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, se ha desplazado a Adamuz tras confirmarse los fallecimientos y el Consistorio ha decretado tres días de luto oficial, con banderas a media asta y suspensión de los actos institucionales. El municipio vive momentos de «profunda consternación y dolor», aunque mantiene la esperanza de localizar con vida a otros dos vecinos de los que aún no hay noticias. El Ayuntamiento ha trasladado su pésame y apoyo a todas las familias afectadas.