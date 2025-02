Las frases de Rajoy en El Hormiguero que han dejado sorprendido a Pablo Motos

Mariano Rajoy se ha convertido en tendencia tras la entrevista concedida el jueves al programa El Hormiguero. El ex presidente del Gobierno acudió a presentar su libro y dejó varias perlas como parte de su charla con Pablo Motos, presentador del show, en la que mostró lucidez y un conocimiento notable de la actualidad, tanto en términos políticos como en otros aspectos, más distendidos, que a priori no responden a sus competencias pasadas.

Pablo Motos quedó sorprendido por algunas de las respuestas de Rajoy, cuyas frases en El Hormiguero se han difundido de forma imparable a través de las redes sociales. En especial, han destacado sus palabras en torno al poder judicial. «Lo que está sucediendo con los jueces es muy grave», afirmó el que fuera líder del PP y presidente del Gobierno español, dejando claro que «no se puede arremeter contra uno de los grandes poderes del Estado».

El primer recado de Rajoy al Gobierno de Pedro Sánchez llegaba en este debate. «Antes nos escandalizábamos cuando los etarras decían que no reconocían al tribunal, pero ahora desde la portavocía del Gobierno se critica con nombres y apellidos a jueces concretos porque no hacen lo que le parece bien al Gobierno», denunciaba el ex político gallego, añadiendo que éste es «el problema más preocupante que tenemos en España».

Preguntado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su imputación en el caso del novio de Ayuso, Rajoy tildó la situación de «disparate» y aseguró que «es un pésimo mensaje que quien tiene que garantizar el cumplimiento de la ley y perseguir el delito esté en esta situación. Es un tema de democracia, no de ideología».

Dardo a Pedro Sánchez por la DANA

La DANA sufrida en Valencia y en otros territorios españoles también contó con la opinión de Rajoy, quien tras lamentar lo sucedido y deslizar que es «de lo peor que ha pasado en España desde 1978», confirmó que la misión ahora del Gobierno de la Comunidad Valenciana es «el bienestar de las personas y de la reconstrucción de las infraestructuras». «En Valencia echo de menos al Estado y al Gobierno de España», admitió Mariano Rajoy, quien admitió la comparación con la crisis del Prestige, si bien puntualizaría que él, como vicepresidente entonces estuvo «un mes allí» y que Jose María Aznar «convocó un Consejo de Ministros extraordinario que sirvió para paliar el problema».

Recado de Mariano Rajoy a Vox

La crisis de vivienda también mereció la intervención de Mariano Rajoy, quien deja como solución «poner suelo a disposición de quien quiera promover y construir y que haya mucha menos regulación». Tras protestar por la extrema regulación del Gobierno, Rajoy dejó claro que, en su opinión, «necesitamos más libertad y creer en la gente»

Echando un cable al Partido Popular, formación a la que perteneció durante su carrera política, Rajoy dejó constancia de que los populares aparecen primeros en todas las encuestas, «salvo las que hace el Gobierno. Además, Vox se llevó un recado del gallego, quien afirmó que la formación verde está «centrada en poner tuits» y que él se congratularía de ver menos «bronca, disputa y escándalo» y más «respeto».

Rajoy y su vida actual

En un tono ya más distendido, Mariano Rajoy describió cómo es su vida en la actualidad. «Me levanto pronto, incluso en los días en que hace frío y se está a cinco grados bajo cero. Camino muchos kilómetros y disfruto del silencio», contó, sobre sus primeras horas tras despertarse. «Después trabajo en el registro mercantil, un lugar que garantiza la seguridad jurídica para todos los ciudadanos. Y por la tarde recibo visitas y en algunas ocasiones doy alguna conferencia», añadía, en su charla con Pablo Motos.

Cuánto dinero gana Mariano Rajoy

Pablo Motos quiso apretar a Mariano Rajoy e intentar sacar cuánto dinero gana ahora el ex presidente del Gobierno, como registrador de la propiedad. «Es que no lo puedo evitar…», confesó el presentador de El Hormiguero, recibiendo una de las clásicas respuestas de Rajoy. «Dice ‘no lo puedo evitar’. Sí, podía evitarlo». Finalmente, el ex presidente no evitó la pregunta, aunque como buen gallego, tampoco fue claro. «Depende. De presidente del Gobierno se gana poco…», zanjó.