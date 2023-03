La curiosa razón por la que Pablo Motos siempre lleva la misma ropa en ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero’ es uno de los programas más exitosos de la televisión y su presentador, Pablo Motos, se ha convertido en una estrella bastante cotizada. No suele conceder entrevistas, ni siquiera para hablar de proyectos profesionales, pero usa el espacio de Antena 3 para dar noticias muy concretas. En una ocasión aclaró las dudas que circulaban sobre su persona. Explicó por qué iba siempre vestido de la misma forma: con una camisa blanca y con un pantalón vaquero. El misterio está resuelto.

¿Por qué Pablo Motos siempre viste igual?

Pablo Motos tiene muchos conocimientos sobre el mundo del espectáculo y entiende el trabajo de todos sus compañeros. Él presenta un espectáculo que entretiene a miles de espectadores, pero no todo depende de su talento. Es importante salir bien en pantalla y para eso el realizador tiene que hacer su función a gusto. Pablo quiere que sus cámaras se sientan cómodos, por eso va vestido de blanco. De esta forma no tiene problemas con ellos. Evita discusiones y los planos se hacen de forma más sencilla y rápida. Todo lo hace por el bien de la audiencia.

Pablo Motos aclaró todos los rumores

Pablo Motos se dio cuenta de que la audiencia estaba especulando sin sentido y decidió aclarar en primera persona todas las dudas. Explicó que había mantenido una reunión con su realizador y que había llegado a un acuerdo. Siempre va vestido de blanco para no tener problemas y que la imagen se vea mucho más nítida. Hay algunos estampados que interfieren en los planos de recurso. Es bastante complicado cuadrar el estilismo del presentador con las necesidades de ‘El Hormiguero’, así que ha decidido cortar por lo sano.

La vida profesional de Pablo es apasionante. En una de las pocas entrevistas que ha concedido ha asegurado que nunca pensó que iba a tener tanto éxito. Poco a poco se ha convertido en un maestro de los medios de comunicación y conoce perfectamente cómo funciona el negocio. El secreto de su éxito es sencillo: siempre piensa en sus espectadores. No para hasta encontrar a los invitados perfectos. También se ha rodeado de un equipo fantástico. Siempre trabaja con los profesionales más competentes. Detrás de él hay un entramado que cada vez tiene más poder.

El otro secreto de presentador

Pablo Motos tiene un estilo muy concreto que acompaña con un elemento prescindible: unas gafas. Es cierto que padece ciertos problemas de visión, pero ha explicado que no tendría que llevarlas de forma obligatoria. Es más, le molestan bastante, pero piensa que le dan “un toque intelectual”. El comunicador desveló su secreto durante una de sus entrevistas. “No veo bien con las gafas puestas. Esto lo tengo oculto, pero veo un poco mejor sin ellas, no obstante, como me han dicho que no me las quite las llevo”.

La audiencia de ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero’ registra unos datos de audiencia fantásticos. Pablo es el que da la cara, pero detrás de él hay un equipo que también es responsable de este éxito. Detalles como los nombrados anteriormente demuestran que para Motos lo único importante es el público. Quizá por eso su programa tenga tanto éxito.