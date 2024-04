Feijóo no dará gratis los votos del PP: reta a Sánchez a firmar ante notario que no pactará con Bildu

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a firmar ante notario el compromiso de «aislar a Bildu en todas las instituciones». Feijóo busca de esta manera que el PSOE no pacte con la formación de Arnaldo Otegi tras las elecciones del País Vasco de este domingo. Los socialistas podrían ser decisivos para que Bildu gobierne en el País Vasco. «Los votos del PP no van a ser gratis», defiende la formación liderada por Feijóo.

El presidente de los populares traslada esta petición a líder socialista después de que el candidato de Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, se negase a condenar a la banda terrorista ETA. Feijóo insta a Sánchez a romper «hoy mismo» sus pactos con Bildu en el Congreso, en el Gobierno de Navarra y en el Ayuntamiento de Pamplona. «Lo pido en nombre de la ética y de la moral en la política», ha sostenido el líder del PP este miércoles en una comparecencia ante los medios tras reunirse con la Federación de Hostelería de las Comarcas de Gerona y con representantes de todas las asociaciones de hostelería de la provincia. Ha estado acompañado por el candidato de su partido a las elecciones autonómicas de Cataluña, Alejandro Fernández.

Feijóo ha pedido también a Sánchez que dé fin al «cinismo del PSOE» y que deje de «tomar el pelo a los españoles» mostrando «equidistancia» con Bildu en la campaña electoral de los comicios vascos mientras mantiene «pactos constantes y continuos» con los de Otegi.

Desde el PP advierten que no darán sus votos «gratis» tras las elecciones del País Vasco en caso de ser decisivo para la gobernabilidad, es decir, si el PNV necesita de sus votos para seguir liderando el Ejecutivo vasco. «Los votos del PP no van a ser gratis. Esta idea de que el PP apoya a otras formaciones a ver si va a gobernar no sé quién se acabó», ha defendido el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, este miércoles en una entrevista a Espejo Público de Antena 3.

Sémper ha recordado que el PP ya ofreció sus votos al PNV para la Alcaldía de Vitoria, y así evitar que Bildu gobernarse, y al PSC en Barcelona para que Ada Colau dejase de ser alcaldesa. «En ambos casos los partidos beneficiados nos despreciaron», ha asegurado.

Los «requisitos» que ponen ahora los populares en caso de ser decisivos en el País Vasco, con Javier de Andrés al frente de la candidatura, son los siguientes: «Respetar la Constitución, no dividir entre nacionalistas y no nacionalistas o revertir las tendencias económicas y sociales a la baja». Así lo ha defendido el portavoz nacional del PP.

«Cordón sanitario» a Bildu

Alberto Núñez Feijóo defendió este martes durante un acto de precampaña en Tarragona que ellos se presentan a las elecciones vascas «para que Bildu no gobierne en las instituciones». Feijóo, poniendo a Sánchez frente al espejo, recalcó que «Bildu pudo gobernar en Vitoria y le dimos la alcaldía al PSE, pudo gobernar en Guipúzcoa (por la Diputación) y le dimos la presidencia al PNV. Sin embargo, el PSOE gobierna con Bildu en Pamplona, Navarra y Madrid».

«Este cinismo en el que se envuelve la política socialista hay que desenmascararlo. Ahora les interesa hablar mal de Bildu y después de las elecciones seguirán gobernando con Bildu», enfatizó el líder del PP. «Hay tres formas de votar a Bildu: una directa, votando a Bildu; otra encubierta, votando al PSOE de Sánchez; y otra, en diferido, votando al PNV», apostilló.

Desde el PP defienden que «Sánchez tiene como socio preferente a Bildu, un partido cuyo candidato a lehendakari se niega a llamar a ETA grupo terrorista». «Es una traición a la memoria de todos los españoles que no se puede tolerar», resaltan.

En Génova entienden que «el Gobierno hace gala de una hipocresía tremenda al criticar, en plena campaña de las elecciones del País Vasco y desde la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que el candidato de Bildu sigue sin condenar el terrorismo de ETA», en alusión a Pello Otxandiano.

«El PSOE, tras decir hasta la extenuación que no iba a pactar con Bildu, le ha blanqueado y se ha apoyado en los de Arnaldo Otegi para hacer a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Para más inri, los socialistas han entregado a Bildu la Alcaldía de Pamplona rompiendo todos sus principios», esgrimen los populares. «Si el PSOE quiere ser creíble, debería seguir el ejemplo del PP y poner un cordón sanitario contra Bildu y dejarse de proclamas en campaña que luego incumple. Si Sánchez necesita pactar con los de Otegi, lo hará. Su palabra está absolutamente devaluada», sentencian las mismas fuentes.