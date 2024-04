El candidato de Bildu no condena a ETA: «Lo importante es cómo se superan los conflictos políticos»

El candidato de Bildu a las elecciones autonómicas del País Vasco, Pello Otxandiano, se niega a condenar a la banda terrorista ETA. «La cuestión principal es diagnosticar en términos políticos cómo se superan los conflictos políticos y yo creo que en este país hemos avanzado muchísimo», se ha limitado a declarar.

Otxandiano también ha rechazado referirse a ETA como una banda terrorista. «ETA fue un grupo armado. Las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión. Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto los GAL. la tortura por parte de las Fuerzas y Cuerpos policiales. Con ETA hay diferentes puntos de vista», ha señalado.

«Yo creo que hay un consenso fundamental hoy en la sociedad vasca después de ya más de 15 años de la desaparición de ETA, que es que ese ciclo lo hemos dejado atrás y que afortunadamente ETA no existe y que a partir de aquí podemos construir el futuro de una forma mucho más compartida. Y también la memoria en torno a lo que ha sido el pasado de una forma plural y basándonos en el respeto de todas las víctimas». Así lo ha declarado en una entrevista concedida al programa Hora 25 de la Cadena SER.

El presentador del programa, Aimar Bretos, ha insistido en preguntar a Pello Otxandiano sobre si considera a ETA una banda terrorista, a lo que el candidato de Bildu ha respondido que eso «no es una cuestión fundamental». «¿Pero qué es terrorismo hoy en día? Lo que está haciendo Israel contra Palestina es terrorismo», ha esgrimido.

«Podemos discutir sobre las consideraciones en torno al terrorismo, qué es terrorismo y qué no es terrorismo. Pero mucho más allá me parece que la cuestión principal es diagnosticar en términos políticos cómo se superan los conflictos políticos y yo creo que en este país hemos avanzado muchísimo. Yo quiero poner en valor la aportación que ha hecho la izquierda independentista para sacar de la ecuación política vasca la violencia de ETA», ha explicado el candidato de Bildu a las elecciones autonómicas del País Vasco del 21 de abril.

Otxandiano ha sostenido también que «hay personas que han pagado con más de seis años y medio de cárcel su empeño por desactivar la violencia de ETA». «Y esas personas, cuando fueron encarceladas, fueron catalogadas como terroristas y han pasado seis años y medio en la cárcel y después han sido absueltos. Y hoy todavía hay gente en el Estado español que los considera terroristas. Por lo tanto, yo creo que este debate lo tenemos que superar y yo creo que la sociedad vasca está muy por delante y ya estamos en otro ciclo político donde estos debates yo creo que hay que superarlos», ha añadido.

«Fue un ciclo político»

El candidato de Bildu también ha tenido que pronunciarse sobre una explicación que dio en la misma emisora el pasado mes de febrero, cuando defendió que ETA «fue un ciclo político en este país que afortunadamente hemos dejado atrás».

Pello Otxandiano ha intentado matizar sus palabras, aunque sin llegar a condenar a la banda terrorista. «Esta explicación me ha tocado darla en muchas ocasiones en las últimas semanas. No, yo lo que quise decir es que desde mi punto de vista, en términos historiográficos, hay un ciclo político que no es ETA. Hay un ciclo político que empieza a finales de la década de los 50 del siglo anterior y termina más o menos con la desaparición de ETA. Y es un ciclo político que se puede considerar como el ciclo moderno del conflicto político que ha habido entre el Estado y el País Vasco», ha señalado.

«No, en ese ciclo político ha habido diferentes expresiones violentas y una de ellas, una de las principales, evidentemente ha sido ETA. Y hoy, felizmente ETA no existe en el 2024. Y yo creo que estamos mucho mejor como sociedad y como país y que tenemos una posición muy adecuada, muy buena para abordar el ejercicio de construcción de una memoria plural y colectiva. Y desde ahí pues resarcir a las víctimas, reconocer en primer lugar a todas las víctimas y construir una convivencia basada en el respeto de todos», ha zanjado el candidato de Bildu a las elecciones autonómicas en el País Vasco.

Cabe recordar que Bildu, que tiene serias aspiraciones a gobernar en el País Vasco con Pello Otxandiano como candidato, participó en la manifestación en apoyo a los presos de ETA que tuvo lugar el pasado mes de enero. Esta movilización fue convocada por los colectivos Sare y Etxerat bajo el lema Llaves para la resolución. El objetivo fue pedir la excarcelación de los presos etarras que todavía cumplen condena en prisión. En esta marcha también participaron otros socios del Gobierno de Pedro Sánchez: Junts, ERC, Podemos, PNV y BNG.