El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes a la dirección nacional del PP que tome «decisiones» para salir de la grave crisis en la que se encuentra sumido el partido.

Feijóo -a quien desde distintos sectores se apunta como autoridad para tomar las riendas de la formación- ha avisado que «serán decisiones que no serán fáciles, pero deben ser urgentes».

«El PP es la única alternativa al muy mal Gobierno de España y este partido tiene la obligación con el conjunto de la sociedad española de encontrar de forma urgente una solución para seguir el camino de la alternativa y seguir siendo el referente del centroderecha reformista español», ha insistido.

Sobre la posibilidad de un congreso extraordinario -que él mismo deslizó la semana pasada-, Feijóo ha confirmado, como adelantó OKDIARIO, que Pablo Casado habló este fin de semana con los dirigentes autonómicos para sondear su opinión. «Él sabe lo que pienso y le corresponde tomar esa última decisión, le corresponde asumir esa responsabilidad», ha respondido.

«Si quiero seguir siendo legal, mi opinión la sabe él», ha añadido. Como publica este periódico, Casado telefoneó este fin de semana a los barones territoriales y a sus portavoces para conocer su opinión sobre las posibles soluciones a la guerra interna que se vive en el PP. La mayoría le trasladó que esa salida pasa por la destitución del secretario general, Teodoro García Egea.

«Las decisiones tienen que unir el partido. Tenemos la obligación de no crearle más problemas a España», ha destacado. Y ha insistido: «No hemos zanjado la crisis y cuando no se zanja una crisis en el primer tiempo hay que zanjarla en el segundo. No podemos seguir así».