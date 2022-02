El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado rotundo este viernes a la hora de pedir una «solución» a la crisis en la que se ha sumido el partido. Feijóo ha apuntado directamente a Génova: «Si hay un conflicto con un presidente autonómico o con un presidente del gobierno y la dirección, el presidente del partido tiene que actuar. Y no se puede actuar para acrecentar el problema. Se debe actuar para solucionar el problema. La dirección de un partido no está para ampliar un problema, sino para solucionarlo», ha dicho el presidente gallego, que no obstante ha expresado un «enorme respeto» hacia Pablo Casado. «Cuando uno mete la pata y la mete profundamente, lo tiene que solucionar», ha insistido. Según Feijóo el único que puede resolver esta situación es el propio Casado.

El presidente gallego ha confiado en que la polémica se resuelva cuanto antes, pero no ha evitado las críticas: «Aquí hay un conflicto muy intenso y el manejo de ese conflicto ha sido absolutamente desacertado», ha dicho muy crítico, en una entrevista en EsRadio.

El líder de la Xunta ha aconsejado a Casado y a Díaz Ayuso que se sienten «solos, sin intermediarios».

«Tengo el mayor respeto por el presidente del partido y creo que es la persona adecuada para resolver este problema con la presidenta de la Comunidad de Madrid», ha añadido.

Feijóo ha lamentado que la grave crisis que estalló este jueves tras conocerse el supuesto espionaje desde la dirección al entorno de la presidenta Díaz Ayuso ha sumido al PP en «uno de los momentos más delicados de su historia».

«Nos hemos equivocado de una forma contundente y pertinaz» y «la obligación es pedir disculpas a todos los españoles, a los votantes y dar explicaciones», ha insistido.