El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha declarado «muy sorprendido y decepcionado» pero «con la conciencia muy tranquila» tras conocerse el supuesto espionaje desde Génova a la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Mi información es que la comisión (del hermano de Ayuso) es de 286.000 euros, es un importe lo suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias», ha afirmado Casado tras estallar la polémica que ha sumido al partido en una de sus peores crisis.

Según se ha asegurado desde la dirección nacional, se investigaba el presunto cobro de una comisión por parte del hermano de la presidenta madrileña por un contrato de 1,5 millones de euros para el suministro de mascarillas. Por el momento, Génova no ha aportado ninguna prueba de esa supuesta comisión.

«Nunca he acusado a Ayuso de nada, simplemente le he pedido información deseando que la pueda aportar y que no fuera real. Lo que no entendemos es la reacción que ha tenido», ha defendido Casado, en una entrevista en COPE.

El caso estalló tras conocerse, en diferentes informaciones periodísticas, que la cúpula del PP había contactado con un detective para investigar el entorno familiar de Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha acusado a Casado de urdir una trama de espionaje para destruirla políticamente de manera «cruel». La dirección, por su parte, ha abierto un expediente a la dirigente regional y estudia posibles acciones legales por sus acusaciones contra el presidente del PP.

«Lo que ocurrió ayer es algo que no merezco personalmente, yo jamás he retirado mi apoyo a Ayuso», ha afirmado Casado este viernes. Ha asegurado, asimismo, que «jamás» quiso contratar un detective para investigar a Ayuso -«Es absolutamente falso», ha destacado- o que desde Moncloa se filtrara el dossier con la información sobre el supuesto trato de la presidenta regional, como se ha publicado.

El líder del PP ha explicado que, tras recibir la información de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato, se reunió con Ayuso. Ella le respondió que recabaría la información correspondiente. Pero, ha proseguido Casado, «esa respuesta no viene».

«En el momento en que ella no me da la información y reconoce que sí ha habido una relación contractual de un familiar suyo con un adjudicatario, es muy fácil demostrar cuál ha sido ese contrato y cuál ha sido ese beneficio», ha afirmado. Casado ha aseverado que «la única respuesta por parte del entorno de Díaz Ayuso» haya sido «pedir que se anticipe un congreso». En este sentido, el dirigente popular ha defendido que su «obligación» es no convocarlo «cuando hay alguna duda». «Durante estos meses he tenido que aguantar esta lluvia mediática de insidias», ha recriminado.

Casado ha afirmado que «más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueden contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas». «Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un consejo de ministros», ha insistido.

«Todo esto tiene que acabar. Se puede acabar simplemente diciendo: «Esto es lo que pasó en el contrato, no ha habido ninguna transferencia por parte del empresario a la Comunidad de Madrid y si la habido está justificada en base a la ley», ha dicho, que ha considerado que es algo que se debería haber aclarado «en privado, evitando este espectáculo bochornoso».