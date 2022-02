La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retado al presidente del PP, Pablo Casado, ha demostrar que ha movido «un sólo dedo» para ayudar a su hermano.

Apenas minutos después de que Casado le instara a explicar la supuesta comisión que había cobrado su hermano por la adjudicación de un contrato de la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas en plena pandemia, Ayuso ha explicado que el cobro de esa comisión no es ilegal.

El líder del PP se ha adelantado a esas palabras y a lo largo de su entrevista ha arrojado que, aunque no fuera ilegal ese cobro, lo que sí es, a su juicio, es algo «poco ejemplar» y ha asegurado que él tiene que velar por la ejemplaridad en el partido.

Pero Ayuso se ha plantado. Ni ilegal ni poco ejemplar. «Pues no señor, ni una cosa, ni la otra», ha sentenciado en la Cadena Cope. «Nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada. Lo que más me duele es que tenga que ser mi propio partido el que ensucia», ha agregado.

La presidenta ha defendido a capa y espada la legalidad de ese contrato y a su hermano, del que ha dicho lleva 26 años trabajando en el sector sanitario. Interrogada sobre si es verdad que la polémica comisión fue de 280.000 euros, Ayuso ha dicho que cree que esa no fue la cantidad y ha lanzado que le gustaría saber de dónde se ha sacado esa cifra.

«¿Cómo saben qué hay una comisión? ¿cómo ellos se informan y yo no? ¿cómo tienen esa información que yo no tengo? Es más, es que yo no sé la relación comercial que tiene mi hermano con este hombre», ha señalado.

Además, Ayuso ha desmentido a Casado cuando este, minutos antes, ha asegurado que Moncloa no fue quien le filtró el dossier con la información del hermano de Ayuso.

«Casado me dice Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión y esto es una bomba, esto puede estallar y esto es terrible», ha asegurado que le dijo el presidente en una reunión en Génova. A lo que ella mostró su desconcierto y preguntó a su hermano.

«Mi hermano me dice, yo soy proveedor de material sanitario de la Comunidad de Madrid desde hace 26 años y durante la primera parte de a pandemia cuando no había mascarillas yo traje material sanitario y lo trajo este señor que tiene una empresa», ha aclarado. Un señor que, ha dicho, es una persona de su pueblo, Sotillo de la Adrada (Ávila), pero con el que no tiene ningún tipo de relación.

«Le cuento entonces a Casado, hay una relación comercial normal, aquí no hay nada ilegal y esto que me dices de La Moncloa es falso», ha declarado que le dijo al presidente a través de un mensaje al que le contestó que «esto venía del secretario general».

Ayuso ha proseguido su relato asegurando que, desde entonces, se han dedicado a intoxicar a periodistas diciéndoles «¡Hay que ver lo del hermano!».

«Ahí no hay nada ilegal», ha insistido la presidenta. «Ni mi Consejo de Gobierno ha intervenido, ni nosotros hemos contratado absolutamente nada. No van a poder demostrar que nadie de mi Gobierno ni yo teníamos conocimiento de esta empresa ni mucho menos de lo que hace mi hermano», ha agregado.

Los consejeros de Presidencia Justicia e Interior, Enrique López; de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty; y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, van a comparecer este mediodia desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional, para explicar todos los detalles del contrato.