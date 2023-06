El Cuerpo Nacional de Policía celebra este miércoles elecciones al Consejo de Policía. Actualmente, JUPOL, el sindicato que nació para la equiparación salarial real con las policías autonómicas, es el mayoritario de forma abrumadora. La fuerza de JUPOL, el más activo de los sindicatos en la calle, se somete este 28 de junio a prueba. Son las últimas elecciones de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior. Salvo el sindicato de mandos, SPP, que ve alguna luz en su gestión, para el resto Marlaska ha sido el peor ministro que se recuerda. El Consejo de Policía es un órgano burocrático de participación administrativa, que informa sobre normas internas, expedientes y acuerdos sindicales: Lo preside el ministro.

Este miércoles se eligen sus 14 vocales: 10 de la escala básica (policías y oficiales), uno de la escala de subinspección (subinspectores), dos de la escala ejecutiva (inspectores e inspectores-jefes) y uno de la escala superior (comisarios y comisarios principales). Hoy es mayoritario JUPOL con ocho vocales (seis en básica, uno en subinspección y uno en ejecutiva). El SUP tiene dos en la escala básica y el SPP otros dos (uno en escala ejecutiva y otro en superior. Mientras, UFP y CEP tiene un vocal cada uno en la escala básica.

OKDIARIO ha pedido a los sindicatos que nos remitan su opinión de la gestión de Marlaska y, grosso modo, las prioridades para el próximo Consejo y para el próximo ministro. En general, Marlaska se va de Interior sin dejar huella. Todos coinciden en que ha sido, probablemente, el peor ministro del Interior que se recuerda.

Para Aaron Rivero, de JUPOL, la gestión de Marlaska ha sido «la más lesiva de la historia para la Policía Nacional». Marlaska ha sido «el artífice del veto a la equiparación salarial de policías y guardias civiles y de la humillación constante a los agentes». Para JUPOL, «Marlaska ha preferido ponerse de los sediciosos y los delincuentes antes que defender los derechos de los policías». Desde JUPOL esperan que el nuevo gobierno «sea un gobierno de diálogo y de apoyo a la Policía Nacional» esperando que cumplan las promesas que nos han hecho todos para la equiparación salarial real y una jubilación digna». JUPOL nació para estos objetivos «y no pararemos hasta conseguirlos». En estas elecciones JUPOL, a pesar de su amplia mayoría, se presenta en coalición con ASP, la asociación del policía de Samuel Vázquez.

Daniel López, de SPP, el sindicato mayoritario de mandos, cree que, habiendo habido una pandemia, la gestión de Marlaska tiene «luces y sombras». A favor, enumera la tasa de reposición de la policía que ha estado en positivo «con más policías que nunca» y el mantenimiento de la Comisaría de Vía Laietana de Barcelona «pese a las presiones de los independentistas y sus socios de gobierno». Cree SPP que el ministro «no ha tenido nunca la voluntad de sentarse a negociar el acuerdo de equiparación salarial o para tener una jubilación digna». Piden también que se les reconozca como «profesión de riesgo», como lo tienen reconocido las Policías autonómicas y locales. Lamenta que el ministerio sólo haya reaccionado «a golpe de sentencia». «Sólo mejoramos cuando judicializamos las causas», señala David López. Y añade: «Esperemos que el nuevo ministro se siente a negociar».

Carlos Prieto, de SUP, cree que la gestión de Marlaska ha sido «inexistente» y «un muro que no ha escuchado ni atendido las necesidades reales de la Policía Nacional». SUP pide culminar el acuerdo de equiparación salarial de 2018. También una «jubilación digna con el 100% de la pensión y no en las condiciones precarias actuales». Prieto señala: «Obligaremos al nuevo gobierno a calificar como profesión de riesgo a la Policía y exigiremos medios, formación y el marco legal para asegurar nuestra labor en la calle». «Logramos en 2019 -señala el portavoz de SUP- la primera partida de Táser y de SUP fue la campaña ‘Un policía un chaleco’». Para el representante de SUP «hay que recuperar la fuerza en las calles y el pisoteado principio de autoridad». Cree que -también- hay que mejorar las condiciones salariales y laborales reclasificando al Grupo B a la Escala Básica. Y eliminar el catálogo de puestos de trabajo obsoletos y mal diseñados y adaptarlo a cada región y a cada realidad delincuencial.

Mala gestión de Marlaska

David Pola, de CEP, cree que la gestión de Marlaska ha sido «muy mala, dándole la espalda a todas las reivindicaciones e ideas para mejorar nuestro trabajo». Critican que el gobierno haya tratado de modificar la Ley de Seguridad Ciudadana empeorando las condiciones de seguridad de los policías nacionales. CEP ha presentado estos días un impactante documental llamado Tiene delito con imágenes y testimonios de policías agredidos brutalmente en la calle». CEP cree que, si ha de modificarse la Ley de Seguridad Ciudadana, ha de ser en la línea contraria a la que ha pretendido el Gobierno: debe aumentar las sanciones a quienes agreden a los agentes para proteger su labor diaria. Piden mayor seguridad jurídica y medios materiales para su trabajo y que se reconozca la singularidad de su labor. «Nos meten en el mismo saco que el resto de los funcionarios del estado para permisos, licencias, etc… aunque nuestro trabajo es muy peculiar». CEP pide avanzar en el derecho de huelga de los policías.

José María Benito, de UFP, cree que Marlaska ha sido «uno de los peores ministros» que se recuerda. «Ha estado -dice- más preocupado por sus problemas políticos con los socios, los indultos, el tema catalán, etc… que por los problemas de la policía». El reto para UFP es, como para el resto de las asociaciones, el acuerdo de equiparación salarial que se firmó con el PP y que «en parte -dice- cumplió el gobierno actual, aunque quedan asuntos por resolver». Para UFP es importante «fijar horarios y turnos de trabajo definitivamente y que nuestro trabajo sea declarado profesión de riesgo, como otro tipo de policías». Todo ello, dice, «para beneficiar el quehacer diario de los policías en la calle».