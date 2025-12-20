Dónde te toca votar en Extremadura: consulta tu colegio electoral, mesa y sección

Con la celebración de las elecciones de Extremadura programadas para el próximo domingo 21 de diciembre, miles de ciudadanos están preparando su participación en la jornada electoral. Una de las dudas más habituales es saber dónde deben acudir a votar, cuál es su colegio electoral, su mesa y su sección.

¿Cómo consultar tu colegio electoral?

Para saber dónde tienes que votar en Extremadura, existen diferentes vías oficiales:

Tarjeta censal : semanas antes de la votación, la Oficina del Censo Electoral envía a cada elector una tarjeta censal por correo postal. En esta tarjeta aparecen claramente indicados el colegio electoral, la mesa electoral y la sección censal asignados, junto con otros datos útiles como tu nombre y número de DNI.

: semanas antes de la votación, la Oficina del Censo Electoral envía a cada elector una tarjeta censal por correo postal. En esta tarjeta aparecen claramente indicados el colegio electoral, la mesa electoral y la sección censal asignados, junto con otros datos útiles como tu nombre y número de DNI. Consulta online en la sede electrónica del INE : si no has recibido tu tarjeta censal o la has extraviado, puedes consultar tus datos del censo electoral, incluida la información de tu mesa y local electoral, en la web de la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE). Allí, en el apartado de consulta de mesas y locales electorales, puedes introducir tus datos personales para obtener esta información actualizada.

: si no has recibido tu tarjeta censal o la has extraviado, puedes consultar tus datos del censo electoral, incluida la información de tu mesa y local electoral, en la web de la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE). Allí, en el apartado de consulta de mesas y locales electorales, puedes introducir tus datos personales para obtener esta información actualizada. Ayuntamiento u Oficina del Censo Electoral : si prefieres acudir de forma presencial, puedes solicitar esta información en tu ayuntamiento o en la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral, presentando tu DNI u otro documento de identificación válido. En muchas localidades también se habilita un servicio de consulta presencial del censo electoral en días previos a las elecciones.

: si prefieres acudir de forma presencial, puedes solicitar esta información en tu ayuntamiento o en la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral, presentando tu DNI u otro documento de identificación válido. En muchas localidades también se habilita un servicio de consulta presencial del censo electoral en días previos a las elecciones. Atención telefónica: en algunas convocatorias electorales se habilita un número de atención al elector donde pueden facilitarte la ubicación de tu mesa y tu colegio si proporcionas tus datos.

¿Qué hacer si has cambiado de domicilio?

Si has cambiado de domicilio, y te has empadronado en una nueva dirección, y no recibes tu tarjeta censal en la antigua dirección, es especialmente importante consultar tu situación en el censo electoral. El sistema del INE suele tomar como referencia el domicilio registrado en el padrón a una fecha determinada antes del cierre del censo, por lo que una mudanza reciente puede no haber quedado reflejada a tiempo.