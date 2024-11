La ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha negado categóricamente a OKDIARIO haber mantenido contacto alguno con el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales imputados en el caso Koldo. «No le conozco, no he estado jamás en mi vida con él», ha afirmado de manera contundente la ex ministra de Justicia al ser preguntada por este cuestión.

Esta declaración se produce después de que Aldama, actualmente en prisión, haya declarado ante el juez instructor que Pedro Sánchez planeaba una cena con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a la que supuestamente asistiría Delgado, junto con varios ministros del Gobierno, incluyendo a Fernando Grande-Marlaska, Teresa Ribera, Salvador Illa, María Jesús Montero y José Luis Ábalos.

Las fechas a las que se refiere Aldama no cuadran porque la nº 2 del régimen de Maduro viajó a España el 20 de enero de 2020, cuando todavía Dolores Delgado no había sido designada fiscal general del Estado, ya que su nombramiento se hizo oficial cinco días después, el 25 de enero. La investigación de la Guardia Civil concluyó que el viaje de Delcy Rodríguez lo montó Aldama y lo autorizó Sánchez.

Según ha revelado Aldama en su comparecencia voluntaria ante la Audiencia Nacional este jueves, él mismo organizó el polémico viaje de la número dos de Nicolás Maduro a España durante la semana del 20 de enero de 2020, coincidiendo con la feria de turismo Fitur. El empresario ha asegurado que todos los ministros estaban al tanto de esta visita.

El encuentro planificado con Delcy Rodríguez, quien tiene prohibida la entrada en territorio europeo por sanciones internacionales, finalmente se materializó en una controvertida recepción en el aeropuerto de Barajas por parte de José Luis Ábalos, Koldo García y el propio Víctor de Aldama.

Durante su declaración, que comenzó este jueves a las diez de la mañana, Aldama también ha revelado que el Gobierno de Sánchez solicitó su intermediación para gestionar las relaciones con el opositor venezolano Juan Guaidó, llegando a afirmar que la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, «no sabía dónde tenía la mano izquierda» en este asunto.

En este contexto, el desmentido de Dolores Delgado cobra especial relevancia, ya que la supuesta cena se habría planificado justo en el momento de su transición del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado, un nombramiento que en su momento ya generó considerable controversia política.