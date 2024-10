«Sois las mismas perras sarnosas de la escuela de la loca de sol, aunque tú un poco más asquerosa y poligonera». Estas son las frases que han tenido que leer varias diputadas y senadoras del PP en cartas recibidas sin remitente. Al menos cuatro políticas populares han hecho público este jueves la recepción de esas misivas llenas de insultos y de amenazas contra ellas. Muchos de estos términos se han repetido en los diferentes textos insultantes contra las representantes de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

Una de las primeras en darlo a conocer ha sido Ana Vázquez Blanco, secretaria nacional de Interior del PP y diputada popular en la Cámara Baja. A ella, la persona que ha escrito la carta le ha recriminado sus «intervenciones en el Congreso con el Ministro Marlaska. «Sigues como siempre o peor, eres inalterable, tienes la misma pinta y boca de mamona de mierda, eres la mejor de todas la poligoneras del Cobo Calleja [un polígono industrial de Fuenlabrada (Madrid) en el que prolifera la prostitución, el lavado de dinero y el narcotráfico], de la zona de las furcias más tiradas en la tarifa de 10 euros el oral», podía leerse en la despectiva misiva.

«Tú no debes de tener miedo a que te violen, tranquila, nadie se atrevería por la cara de asco que tienes, la voz de perra sarnosa, por si les muerdes o les contagias alguna E.T.S. [enfermedad de transmisión sexual]», insultaba en una de las cartas. Otra de las frases más repetidas fueron estas: «Si así tienes la boca por tus acciones orales, cómo tendrás el orificio de atrás… seguro que no controlas el esfínter».

Además, en otro de los comentarios despectivos, asegura la carta: «Tú te preparas tus intervenciones personalmente, lo sabemos, en el Cobo Callejas entre cliente y cliente». «Sois las mismas perras sarnosas de la escuela de la loca de sol», asegura en la carta en otro insulto, esta vez dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Aunque tú un poco más asquerosa y poligonera», injuria repetitivamente en la mayoría de sus cartas. Todas ellas aparecen en la parte superior con el título «Waterloo» en alusión a la residencia del ex presidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la fecha en la que fue enviada.

«Nauseabunda misiva»

«Gracias por tal nauseabunda misiva, pero tú no tienes lo que hay que tener para poner tu nombre en el remite», le ha reprochado Vázquez en un mensaje a través de la red social X, antes Twitter. «Eres un cobarde de mierda», ha respondido la diputada popular, para concluir asegurando que no tiene miedo: «¡No me vais a callar!».

Noelia Núñez, también diputada del PP, ha recibido una misiva similar. «Debe ser el mismo cobarde que me escribió esta carta de amor tan bonita», ha ironizado la política popular. «Si piensan que esto nos calla a las mujeres del PP, lo llevan claro», ha concluido otro mensaje en su perfil oficial.

Por su parte, Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha anunciado que ha recibido una «carta llena de insultos, odio y amenazas». «El acoso, el odio y la violencia no silenciarán nuestras ideas», ha sentenciado. En la carta a la senadora abulense es donde el agresor da a conocer su afinidad por el socialismo: «Tendremos PSOE por los siglos de los siglos».

Por último, Alma Ezcurra, eurodiputada popular, también ha sido objeto de estos ataques. Ella se ha limitado a escribir «ladran, luego cabalgamos, queridas». «Con nosotras lo lleva(n) claro», ha terminado su mensaje en redes sociales.

El líder de la formación donde militan todas ellas ha condenado estas agresiones: «Es grave y repugnante el contenido y, por supuesto, se promoverá la correspondiente denuncia». «Sé que no les hace falta porque a las mujeres del PP nadie las va a callar, pero tienen todo mi apoyo», ha añadido Feijóo.

Desde la izquierda, el PSOE también ha condenado los hechos. No sin aprovechar para atacar al adversario político. «Sr. Feijóo, los diputados, diputadas, senadores, senadoras, concejales, concejalas, alcaldes, alcaldesas, afiliados y afiliadas del PSOE que llevan un año recibiendo amenazas y viendo sus sedes atacadas, hubiesen esperado lo mismo de usted y de su partido», puede leerse en otra publicación de los socialistas en X, antes Twitter.