Ana Vázquez, portavoz de Interior y diputada del PP en el Congreso, asegura haber sido «increpada» y posteriormente «insultada» este martes en los pasillos por Néstor Rego, diputado del BNG. Tras lo ocurrido, no ha dudado en compartirlo en el hemiciclo y pedir amparo a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Por su parte, el parlamentario del BNG ha negado tales hechos.

Ha sido tras debatir la reducción de la jornada laboral propuesta por Sumar cuando Ana Vázquez ha pedido la palabra. La diputada del PP ha asegurado que Rego le había «increpado en el pasillo» y que, además, más tarde la había «insultado» mientras comparecía en el Pleno. Algo que ha atribuido al «mal perder» de la formación en las elecciones gallegas celebradas el pasado domingo 18 de febrero.

El mal perder del Bloque, escenificado hoy por su diputado en el Congreso. Primero me ha increpado en el pasillo y después en la Cámara sin estar yo presente. No me van a callar, igual que tampoco lo consiguieron con los gallegos. pic.twitter.com/2mbwyKEPrs — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) February 20, 2024

«El diputado del BNG veo que tiene mal perder. Primero me ha increpado en el pasillo, fuera, e inmediatamente sube a la tribuna y yo participando aquí en el Congreso, se ha dedicado a seguir insultándome», ha comenzado. «Yo sólo le digo que hay que saber ganar, hay que saber perder. Yo no le voy a insultar, yo creo que se ha equivocado. A mí no me va a callar, igual que no ha callado al pueblo gallego. Pido que se retracte de las palabras que ha vertido esta tarde en el hemiciclo. No le tengo miedo», ha pedido a Rego.

A partir de ese momento, Ana Vázquez ha lanzado un mensaje a la presidenta del Congreso, Francina Armengol: «Por respeto a la Cámara y a la convivencia que tenemos que tener los diputados, le pido amparo por mi seguridad y mi dignidad tanto en el hemiciclo como en el pasillo».

Minutos más tarde, ha sido el diputado del BNG quien ha pedido la palabra. Por su parte, Rego ha asegurado que lo que le ha dicho a Vázquez ha sido «exactamente lo mismo» que le dijo en la tribuna, «que mintió sobre el BNG y sobre este diputado. Le dije que le debería de dar vergüenza mentir», ha argumentado. «Juzguen ustedes mismos si esto es increpar, asaltar y amenazar, salvo que la diputada Ana Vázquez se sienta amenazada por la verdad», ha concluido.