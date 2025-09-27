El delirio antiisraelí de Sumar: «Netanyahu, si pisas suelo español, irás preso»

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha escalado este sábado su discurso antiisraelí con unas declaraciones que rozan el populismo más extremo. En un acto de la formación de ultra izquierda, Hernández no sólo ha vuelto a calificar de «genocidio» las operaciones militares de Israel en Gaza, sino que ha amenazado directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con su encarcelamiento si pisa suelo español.

«Netanyahu: si pisas suelo español, irás preso. Porque haremos cumplir la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional. Porque los genocidas tienen que estar en la cárcel. Y porque en España hay un pueblo digno que vela por el derecho internacional, que defiende los Derechos Humanos y que grita, con orgullo: ¡Viva Palestina libre!», ha exclamado Hernández que ha acudido vestida con una kufiya, prenda típica de la población palestina.

Durante su discurso, Hernández ha hecho referencia al embargo de armas que España quiere imponer a Israel, convirtiendo la convalidación del real decreto en una cuestión de lealtad ideológica. «Aquel parlamentario que no convalide el real decreto, lo que está haciendo es blanquear el genocidio», ha dicho.

«La pelea no ha terminado. No lo hará hasta que detengamos el genocidio. Por eso debemos ir más allá. Ahora toca convertir el decreto de embargo en ley para que podamos, por vía parlamentaria, cerrar la puerta a cualquier tipo de excepción. Aquel parlamentario que no convalide el real decreto, lo que está haciendo es blanquear el genocidio», ha manifestado Hernández al arranque de la reunión del Grupo Coordinador de Sumar.

La coordinadora de Sumar ha aprovechado su discurso para anunciar un «gran encuentro social» para «poner a todo el país democrático y progresista a la ofensiva», un encuentro, ha dicho, que se concrete en actividades, en acciones y en iniciativas «que nos permitan coser una gran alianza por este futuro democrático y progresista para nuestro país».

«Un encuentro que construya un programa común de acción política para lo que queda de legislatura, pero también, por supuesto, pensando en el próximo ciclo político», ha resumido.