El cargo que adjudicó el tramo de Adamuz a una empresa de la ‘trama PSOE’ avaló la «seguridad» de Angrois

En 2022, Adif adjudicó un contrato de 61,25 millones para la «mejora integral» de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el tramo entre Guadalmez y Córdoba, que incluía específicamente el punto de Adamuz (Córdoba) en el que, este domingo, se produjo el mortal accidente ferroviario -el primer gran accidente de la alta velocidad española- que ha dejado, hasta el momento, 41 fallecidos y decenas de heridos. La UTE que recibió el encargo de la obra estaba integrada por Ferrovial Construcción, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, Contratas y Ventas y Azvi. Precisamente, ésta última constructora contrató en 2023 a Koldo García y a su mujer como asesores, por 6.000 euros al mes. La constructora rompió drásticamente su relación contractual con el asesor del ex ministro José Luis Ábalos al abrirse la investigación, en 2024.

El cargo que firma la valoración de la propuesta de la UTE es Alfonso Ochoa de Olza Galé, subdirector de seguimiento técnico en Adif. Se trata de un experto ingeniero con una amplia trayectoria bajo distintos gobiernos. De hecho, su nombre estuvo vinculado a la investigación sobre otro accidente dramático, el del Alvia de Angrois (La Coruña), en julio de 2013, que dejó 80 muertos.

Ochoa, entonces director general de Operaciones e Ingerniería de Adif, avaló la polémica reforma que supuso la retirada del sistema de seguridad y frenado automático ERTMS en el tramo accidentado, señalada por las víctimas como causa del siniestro. Afirmó que la decisión habría correspondido al Ministerio de Fomento. En sus declaraciones ante el juez y en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados defendió la seguridad del trazado, restó importancia a esos cambios y vertió la responsabilidad sobre el maquinista, señalando que si éste hubiera frenado cuatro segundos antes no habría ocurrido el accidente. «El fallo humano superó lo previsible», alegó También justificó la ausencia de señales en que «reflejan mucho de noche y agobian» a los conductores.

Ochoa, uno de los testigos propuestos por la Abogacía del Estado durante el juicio por el accidente de Angrois, aseguró también no tener conocimiento de «riesgos» sobre la curva, pese a que el jefe de maquinistas de Galicia había remitido una alerta de la que, afirmó, nunca supo.

Ochoa firma los informes de valoración de las propuestas para la obra del tramo de Adamuz. La UTE Ferrovial Construcción, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, Contratas y Ventas y Azvi recibió la mejor nota, a distancia de sus competidoras.

El contrato contemplaba actuaciones en un tramo de más de 80 kilómetros entre los puntos kilométricos 263 y 343. El accidente se produjo exactamente en el kilómetro 318, dentro del tramo que debía ser objeto de «construcción de mejora integral».

Además, la entidad pública especificó en el pliego que se habilitaría «como zona de instalaciones de obra y zona de operaciones a nivel del Puesto de Banalización de Adamuz (punto kilométrico 317)».

Tragedia de Adamuz

Es ahí donde este domingo 18 de enero a las 19:45 horas, descarriló el tren Iryo que circulaba desde Málaga con dirección a Madrid justo en el momento en que, en sentido contrario, pasaba el tren Alvia Madrid-Huelva.

La línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla lleva más de 30 años en explotación. El pliego de prescripciones técnicas del proyecto adjudicado admitía que «para conseguir que la línea siga funcionando con todas las prestaciones y ventajas que la Alta Velocidad» era preciso «realizar diversas tareas de mantenimiento».