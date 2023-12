El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha opinado que la Alcaldía de Pamplona es el «precio a pagar» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Bildu porque «necesita sus votos».

El dirigente popular ha augurado en una rueda de prensa en Torremolinos (Málaga) que vendrán más cesiones a los herederos de ETA porque estos son «insaciables». Bendodo se ha pronunciado así después de que el PSOE llegara el pasado miércoles a un acuerdo con Bildu para echar a la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, a través de una moción de censura y regalar la Alcaldía a Joseba Asirón de Bildu.

El popular ha criticado que Pedro Sánchez, que este sábado ha utilizado el Falcon para recorrer un trayecto de 70 kilómetros de La Coruña a Santiago de Compostela para ir a un mitin del PSOE, se dedica a «tapar un escándalo con otro».

Elías Bendodo ha recriminado al líder de los socialistas entregarse a los que «en aquellos años, sólo daban plomo y que todavía no han pedido perdón, disculpas, ni han reconocido esos graves atentados» y, ha recordado, en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo presentaron a 40 terroristas en sus listas.

«Desde cuándo es interés general pactar, apoyar y pastelear con un partido que sigue sin condenar el terrorismo», se ha preguntado, antes de sentenciar que el único interés detrás de lo sucedido en Pamplona es que Pedro Sánchez necesita los votos de Bildu para «seguir sentado en el sillón de la Moncloa».

«Él necesita los seis votos de Bildu y el precio a pagar, de momento, es la Alcaldía de Pamplona», ha señalado Bendodo, que ha advertido de que «Sánchez no sabe que el chantajista no se conforma nunca con el primer pago, y el primer pago a Bildu ha sido a la Alcaldía de Pamplona, pero vendrá el segundo y el tercero, porque serán insaciables, no pararán».

Asimismo, ha advertido de que Sánchez «está a un paso de decir también que Otegui, si no existiera, habría que inventarlo» y ha incidido en que el PP «nunca aceptaríamos, primero, entrar en Moncloa gracias al apoyo de Puigdemont y Otegi» y ni «mucho menos dar las llaves del país» a esos partidos y personas que «lo que han hecho permanentemente es despreciar la unidad de nuestro país».

«Es una humillación el acuerdo con Bildu para la Alcaldía de Pamplona, una humillación al conjunto de los españoles, pero, especialmente, a las víctimas». «Frente a esta deriva frentista, el PP no se va a quedar cruzado de brazos», ha asegurado.

Por ello, Bendodo ha explicado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá este domingo a la manifestación convocada en Pamplona «en defensa de la Constitución, para defender la decencia, para honrar a las víctimas de ETA y para derribar el muro de la desigualdad y el enfrentamiento que quiere construir Pedro Sánchez», ha concluido.