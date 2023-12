Cristina Ibarrola: «Sánchez, Elma Saiz, Santos Cerdán y el PSOE no tienen ni decencia ni dignidad»

«Ni decencia, ni dignidad», «tragaderas enormes», «ni ética ni moral», «indecentes», «vomitivos», «lo peor de la política». Así habla Cristina Ibarrola, alcaldesa de Pamplona, de Pedro Sánchez, Elma Saiz, María Chivite, Santos Cerdán («el que negocia estas repugnancias indignas»), Ramón Alzórriz, el PSN navarro y el PSOE en general. La alcaldesa de UPN remata: «No tienen ni decencia ni dignidad». En una entrevista a OKDIARIO, Ibarrola no se muerde la lengua y reconoce sentirse «asqueada» viendo al PSOE entregar a Bildu el Ayuntamiento de Pamplona. El precio lo tiene claro: la investidura de Pedro Sánchez y de María Chivite.

Tan planeado estaba todo entre PSOE y Bildu que el 28 de noviembre -cuenta Ibarrola- una persona comunicó a la Delegación del Gobierno la celebración de una manifestación frente al Ayuntamiento justo para el 28 de diciembre, el día de la moción. Es Egoi Irisarri, detenido en 2010 como dirigente de Segi, las juventudes de ETA. En 2020 convocó un acto en Pamplona donde se decapitó al Rey Felipe. «A éstos -dice Ibarrola- ha entregado Pamplona el PSOE. PSOE y Bildu son hoy lo mismo».

PREGUNTA.- ¿Este pacto estaba escrito?

RESPUESTA.- Absolutamente. Quería pensar que el PSOE no llegaría tan lejos, pero sí puede y no sabemos cuánto más. Estaba pactado desde junio. Sabían lo que iban a hacer. Les faltó valentía, decencia y dignidad para haber hecho alcalde a Asirón el 17 de junio. Por falta de decencia, dignidad, ética, moral, principios y absolutamente todo, pusieron por delante el interés de no perder votos en las elecciones generales para Pedro Sánchez. Si lo hubieran hecho, Sánchez no sería presidente del Gobierno y María Chivite presidenta de Navarra. Al PSOE sólo le importa esto. Me parece repugnante, indecente y vomitivo. Han estado seis meses inventando un falso relato que justificara la moción. Hoy se avergüenzan del PSOE antiguos dirigentes, militantes y votantes socialistas. Es indecente que el PSOE y Bildu sean lo mismo.

P.- Esto incluye a Elma Saiz, a la que Sánchez ha hecho ministra.

R.- Políticos como Pedro Sánchez, María Chivite, Santos Cerdán, Ramón Alzórriz o Elma Saiz recuerdan lo peor de la política. No me extraña el desapego de la gente. No tienen ninguna credibilidad. Da igual lo que digan porque su palabra no vale nada. A la enamorada de Pamplona [Elma Saiz], que ya se ha marchado dos veces del Ayuntamiento, ahora le han regalado un buen puesto por formar parte de esta jugada. Que se quede en Madrid porque le va a costar pasear por las calles de Pamplona y mirar a la gente a la cara.

P.- Tan planeado estaba que hace un mes comunicaron a la Delegación del Gobierno una concentración en el Ayuntamiento para el día de la moción de censura.

R.- Es tan lamentable e indecente que la persona que registra el 28 de noviembre la concentración en la Plaza del Ayuntamiento para el 28 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, es Egoi Irisarri, uno de los detenidos por la Policía Nacional, cuando se desarticuló la dirección de Segi, la cantera de ETA. A éstos les está regalando el Partido Socialista la alcaldía de Pamplona. La necesitan como inicio de su proyecto de construcción nacional de Euskal Herria al que se refiere siempre Otegi. Bildu pasa factura de sus favores y se las está cobrando y el PSOE es tan indecente que se las regala todas. Es repugnante todo lo que hacen.

P.- El concejal número tres de Asiron, Joxe Abaurrea, de Sortu, también tiene historial.

R.- Es el que lleva la batuta de todo porque Joseba Asirón no ha aparecido por el Ayuntamiento en seis meses. Sólo para el pleno y sin apenas hablar. El que maneja todo es Joxe Abaurrea. Era concejal de Herri Batasuna cuando, hace 25 años, ETA mató a nuestro compañero del ayuntamiento Tomás Caballero. Abaurrea fue incapaz de condenar aquel asesinato. Hoy es incapaz todavía de hacerlo. Y, además, fue condenado también por agresión, por pegar a dos mujeres: a una concejala del PP y a una policía municipal [durante los incidentes del chupinazo de 2019]. Éste es el que está llevando todo y al que el PSOE le deja la ciudad de Pamplona. No entiendo cómo los socialistas se meten en la cama y duermen con la conciencia tranquila. O cómo se pueden mirar al espejo. En esto se ha convertido el PSOE. Da vergüenza. Dejan que Pamplona sea gobernada por personas con un pasado como el de Abaurrea o con un pasado terrorista o con delitos de sangre. No sé dónde tienen la dignidad y la ética.

P.- ¿Elma Saiz se ha dejado comprar por un ministerio?

R.- Ella por un ministerio y los demás por seguir en la presidencia de Navarra a pesar de no ganar las elecciones. Elma Saiz hoy no podría pasear por Pamplona tranquila. Como María Chivite que es presidenta sólo por supeditarse y arrastrarse a todo lo que le impone Bildu. Yo estoy orgullosa del trabajo realizado, de mi equipo y de mi partido, UPN, que hoy ha roto relaciones con este PSOE con el que no se puede hablar ni mirar a la cara.

P.- ¿Se siente asqueada?

R.- Me producen bastante repugnancia. Un PSOE que sufrió lo que hoy es Bildu y que termine así. Sí. Me produce asco y repugnancia. Es una política miserable, de actos y acciones miserables.

P.- Pues Óscar Puente ha dicho que Pamplona va a tener un gobierno «progresista».

R.- Joseba Asirón ya fue alcalde. Trabajó sólo para unos pocos con sectarismo e imposición porque eso es Bildu. Su proyecto no es el de la mayoría de Pamplona. Allá con su conciencia los dirigentes socialistas. Yo no me lo podría tragar. Celebro que tengan esas tragaderas tan grandes por su bien. Para cuando se miren al espejo. Sánchez, Elma Saiz, María Chivite, Santos Cerdán (que es quien negocia estas repugnancias indignas), los concejales de Pamplona que van a votar ‘sí’ a un alcalde de Bildu el 28 de diciembre… que miren a los ojos de la gente de Pamplona cuando paseen por la ciudad.