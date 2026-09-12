Belarra delira en un acto de Podemos: «Se está practicando el terrorismo de extrema derecha en Ceuta»

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha vuelto a arremeter contra los medios de comunicación en un acto de Podemos por la situación que vive Ceuta desde hace más de un mes. En línea con su habitual discurso, Belarra ha alertado de que «hay que estar prevenidos» frente a ellos porque «deshumanizan» la situación en Ceuta. «Es terrorismo racista de extrema derecha y hay que denunciarlo como tal», ha dicho.

Tras leer titulares de varios medios relacionados con la invasión en Ceuta, la secretaria general de Podemos ha asegurado en el acto Paz, casa, trabajo que hay que «estar prevenidos» frente a los medios de comunicación. Belarra asegura que son «la deshumanización sobre la que luego se construye la violencia sobre los migrantes». «Las chabolas no arden y no se agrede a gente por confusión; es terrorismo racista de extrema derecha y hay que denunciarlo como tal. Si toda esa gente fuera de izquierdas, estaría camino de la Audiencia Nacional con una capucha en un coche. Una niña y un niño nunca van a ser un invasor», ha añadido.

Belarra asegura que lo que miles de ceutíes viven desde el mes de agosto no es una invasión. «Lo que hemos visto en Ceuta no es una invasión; lo que está pasando en la Franja de Gaza es una invasión con soldados, con armas ultramodernas, con drones asesinando a personas inocentes», ha dicho. En esta línea, ha comparado la entrada de los miles de invasores al país con la llegada de ucranianos o venezolanos. «Porque los que dicen que Ceuta es una invasión no dijeron ni mu cuando vinieron miles de ucranianos o cuando los 400.000 venezolanos que vinieron, algunos están comprando todo el barrio de Salamanca», ha reprochado.

Y es que asegura que los inmigrantes ilegales que permanecen en Ceuta sólo buscan «una vida mejor». «Una invasión se hace con soldados y no con gente que está buscando una vida mejor. Por eso hago un llamamiento a la humanidad más básica», ha dicho.

Antes de concluir su intervención, Belarra ha tratado de justificar la llegada masiva de inmigrantes relativizando el problema actual mediante un paralelismo con las generaciones de españoles que en su día tuvieron que emigrar. «Somos un país de emigrantes, eso es lo que somos, y la gente que viene a levantar este país tiene que tener los mismos derechos que las que nacemos aquí», ha subrayado. La líder de la formación morada concluyó su intervención sentenciando que «nadie elige el país en el que nace ni el color de piel que tiene, pero sí podemos escoger qué hacemos con el lugar que nos ha tocado en el mundo».