Así hablaba Sánchez de Puigdemont: «Es una de las peores páginas de la historia de Cataluña»

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene intención de presentarse a la investidura después de que se constituyan las Cortes. Para que salga adelante, Sánchez necesitaría el voto a favor de los diputados separatistas. Entre estos apoyos se encuentran los siete parlamentarios de Junts, el partido liderado por el prófugo Carles Puigdemont. El líder socialista tendría que negociar con un dirigente contra el que ha arremetido públicamente en los últimos años. «Puigdemont es una de las peores páginas de la historia de Cataluña», ha llegado a afirmar el secretario general del PSOE.

Así lo defendió Pedro Sánchez el 20 de enero de 2018, durante un acto organizado por su partido en Elche. «Puigdemont, si representa algo, es una de las peores hojas de la historia de Cataluña. Y ya va siendo hora de que los diputados catalanes pasen página de Puigdemont. Y eso es lo que esperamos y pedimos los socialistas al Parlamento de Cataluña», sostuvo el dirigente socialista.

Unos meses más tarde, Sánchez trató de mostrar una posición firme sobre el ex presidente de la Generalitat, al que definió como un «prófugo de la Justicia». «Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general», señaló Sánchez el 6 de noviembre de 2019.

El jefe del Ejecutivo realizó estás declaraciones tras asegurar que la Fiscalía dependía de su Gobierno. «¿La Fiscalía de quién depende?», preguntó Sánchez a Íñigo Alfonso, el presentador de RNE que le estaba haciendo una entrevista en ese momento, a lo que Sánchez aseveró: «Pues ya está». Cabe recordar que el presidente del Gobierno se comprometió a traer de vuelta a Carles Puigdemont a España. Lo hizo en el debate electoral previo a las elecciones generales de noviembre de 2019. «A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont, y yo me comprometo hoy y aquí a traerle de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia», afirmó.

«Papel mojado»

El ex presidente de la Generalitat aseguró el pasado 6 de julio que «personas vinculadas al PSOE» le ofrecieron el indulto, la medida de gracia que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a los golpistas condenados en el Tribunal Supremo por el 1-O. La condición que le pusieron los socialistas era que se entregara a la justicia española. «Yo no me entregaré nunca, ni que me ofrezcan pasar sólo un mes en prisión. La vía es la amnistía, una condición necesaria pero no suficiente», señaló Puigdemont.

Pedro Sánchez intentó desacreditar estas palabras del ex presidente fugado del Govern. «No me deja de sorprender esto porque la palabra de Puigdemont vale lo que vale su declaración de independencia, es papel mojado. Afortunadamente el señor Puigdemont, en el pasado, hace cinco años, era un problema para España. Hoy es una anécdota», indicó el presidente del Gobierno ese mismo día durante una entrevista concedida a Telecinco.