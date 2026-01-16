Las armas que fueron halladas en los bajos de Ferraz no tenían número de serie

Koldo García, el que fuera asesor del ex ministro José Luis Ábalos, ha revelado en exclusiva OKDIARIO que tres armas fueron halladas en los bajos de la sede del Partido Socialista en Ferraz, dos pistolas y una escopeta, armas que él mismo destruyó siguiendo órdenes, relata en este medio, de Pedro Sánchez, aún a sabiendas de que estaba cometiendo un delito. Estas armas, además, carecían de número de serie, lo que indica que su procedencia tendría como origen el mercado negro.

Koldo García aseguró «desconocer» qué hacían allí esas armas, «pero es verdad que se encontraron». Eran, en concreto, dos armas cortas, dos pistolas de 9 milímetros, y una escopeta paralela. Relató que «lo descubrieron trabajadores del partido, al parecer. A mí me llamaron y me dijeron que había aparecido eso. El señor Ábalos me dijo que había hablado con Pedro Sánchez y que las quitáramos de en medio».

Koldo García destruyó personalmente estas armas, «en una muga entre Vizcaya y Guipúzcoa», fundiéndolas con un soplete. La orden de destruirlas se las dio directamente «el secretario general, Pedro Sánchez». Le dijo que se «encargara de ellas», y Koldo obedeció, aún a sabiendas de que así estaba cometiendo un delito.

Al respecto de para qué se guardaban esas armas, explicó Koldo García en OKDIARIO: «Eso sí que no lo sé. Lo que sí puedo decir es que las armas no tenían uso, estaban muy deterioradas y su funcionamiento, bajo mi criterio, sería muy difícil. Habría que efectuar ciertos cambios, ciertas limpiezas y demás para que fuesen efectivas».