Así destruyó Koldo las armas halladas en Ferraz: «Las fundí con un soplete sabiendo que estaba cometiendo un delito”

Koldo García, quien fuera asesor del ex ministro José Luis Ábalos, revela en exclusiva en OKDIARIO cómo reaccionó Pedro Sánchez ante el hallazgo de varias armas en los bajos de la sede central del PSOE en Ferraz, en concreto, dos pistolas y una escopeta. Explica que el presidente le «ordenó destruirlas» y que él lo hizo «con un soplete». Reconoce que «sabía que estaba cometiendo un delito».

PREGUNTA.- ¿Es verdad que encontraron armas en los bajos de la sede de Ferraz?

RESPUESTA.- Pues sí.

P.- ¿Y qué pintaban allí?

R.- Lo desconozco, pero es verdad que se encontraron.

P.- ¿Qué armas?

R.- Dos armas cortas, de 9mm., y una escopeta paralela.

P.- ¿Y eso qué pintaba allí?

R.- Pues lo desconozco, no puedo responder a eso porque no lo sé.

P.- ¿Lo descubrió usted?

R.- No, lo descubrieron trabajadores del partido, al parecer. A mi me llamaron y me dijeron que había aparecido eso. El señor Ábalos me dijo que había hablado con Pedro Sánchez y que las quitáramos de en medio.

P.- ¿Y por qué?

R.- La verdad, ojalá lo supiera, lo único que hice fue obedecer.

P.- ¿Y usted las quitó de en medio?

R.- Claro.

P.- ¿Y qué hizo con las armas?

R.- Destruirlas.

P.- ¿Dónde?

R.- Pues, si no me equivoco, en una muga entre Vizcaya y Guipúzcoa.

P.- ¿Y qué hizo con ellas? Porque no se pueden quemar.

R.- Se pueden fundir.

P.- Ya, pero para eso se necesita una fundición.

R.- Poco, se necesita poco. El material exterior es plástico y todo lo demás se puede desmontar muy rápidamente en piezas que sean totalmente irreconocibles.

P.- ¿Y usted lo hizo y las armas quedaron para los restos?

R.- Sí, señor.

P.- ¿Cómo destruyó las armas ilegales encontradas en Ferraz?

R.- Muy fácil, con un soplete. Se deteriora y se puede partir y el material es como una fundición y salta.

P.- ¿Y quién le dio la orden?

R.- El secretario general, Pedro Sánchez.

P.- ¿Le dijo que destruyera las armas?

R.- Que me encargara de ellas.

P.- ¿Sánchez le conminó a cometer un delito?

R.- Así de fácil.