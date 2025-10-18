Aparecen «goras» a ETA y mensajes de odio en un muro en el centro de Vitoria

Vitoria-Gasteiz ha aparecido esta madrugada con pintadas en favor de la banda terrorista ETA. Proclamas como «gora ETA» o mensajes sobre goma 2, el tipo de explosivos que utilizaba el grupo armado para cometer sus atentados, se han podido leer desde primera hora de la mañana en un mural artístico ubicado en el centro de la ciudad.

Se trata de un monumento efímero de 3,5 metros de altura que fue instalado el pasado jueves en la Virgen Blanca con motivo de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi Mugak. Con él, su autor Sebastián Bayo se proponía la recreación de una muralla para asemejar la división de las sociedades y los territorios.

El espacio, que ha estado destinado para que curiosos y grafiteros puedan plasmar en él sus creaciones artísticas, ha sido ahora objeto de las pintadas con las que, tiempo atrás, los cachorros etarras apuntaban a sus objetivos e imprimían el miedo entre la sociedad.

Después de que el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, del PSOE, haya denunciado en sus redes sociales la aparición de referencias a ETA. Unos mensajes, que han hecho claramente apología del terrorismo, tras los que el Ayuntamiento de Vitoria ha optado por proceder a su eliminación. Así pintadas como «gora ETA» han quedado ocultas bajo una gruesa pintura blanca.

A través de sus redes sociales, el consejero ha calificado a los autores de «fachas autóctonos». «Es triste que una instalación artística pensada para dar cauce al grafiti urbano se emplee para el desahogo de los fachas autóctonos», ha expresado.