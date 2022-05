Anticorrupción archiva la investigación a Juan Carlos I por el pago de comisiones en el AVE a La Meca

Anticorrupción abrió las diligencias en diciembre de 2018 para intentar aclarar el destino de 80 millones de euros que, según desveló Corinna Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido –entre otros– el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011. En octubre de ese año, el Ministerio de Transportes de Arabia Saudí y el organismo gestor de los ferrocarriles de este país, el SRO, adjudicó al consorcio hispano-árabe de empresas Shoula Group, compuesto por 12 empresas españolas y dos saudíes, la fase II del proyecto Haramain High-speed Railway. El contrato para la construcción de la segunda fase de las obras del AVE Medina-La Meca se firmó el 14 de enero de 2012 por 6.487.914.772 euros.

La princesa alemana manifestó que, fruto de estas operaciones, la iraní Shahpari Azzamy Zanganeh habría recibido una comisión de entre 80 y 100 millones de euros para conseguir la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad. Sin embargo, el fiscal Luis Pastor no ha podido acreditar dicho extremo y sin abrir una investigación judicial ha decidido cerrar de un plumazo estas diligencias.

Las confesiones de Corinna

Corinna afirmó en una conversación que mantuvo en 2015 con José Villarejo y Juan Luis Villalonga en su domicilio de Londres, grabada por el ex comisario de manera subrepticia, que se habían pagado comisiones por valor de casi 100 millones de euros en la faraónica obra ferroviaria del denominado Ave del Desierto.

En aquel encuentro de Londres la princesa alemana llegó también a desvelarle a Villarejo y Villalonga que el entonces Rey podía haber cobrado una parte de los casi 100 millones de mordidas, que el consorcio asumió como peaje para conseguir la licitación. En la grabación de Villarejo se puede escuchar a Corinna decir que ella había remitido un email al entonces Rey aconsejándole que no cobrara por sus gestiones de Estado. Afirmaba: «Bajo ninguna circunstancia. Esto es ilegal, completamente ilegal. Yo creo… sí, sí, absolutamente. Y él ya no me lo comenta porque sabe que estoy en contra de esto». Se le escuchaba decir nítidamente en la cinta desvelada por OKDIARIO.

La princesa alemana desvelaba en aquel encuentro la información confidencial que Don Juan Carlos I había compartido con ella. Según su testimonio, el monarca emérito habría recomendado a la comisionista iraní Shahpari Zanganeh a la Monarquía saudí como coordinadora del proyecto. Al mismo tiempo, la había colocado de lobista en el consorcio de empresas españolas que logró la adjudicación. Corinna en ningún momento llegó a intervenir en el proyecto, según fuentes del grupo español. Zanganeh, casada entonces con el traficante de armas ya fallecido, Adnan Khashoggi, logró en 2011 desbloquear un proyecto de casi 7.000 millones de euros liderado por multinacionales españolas.